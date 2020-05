Carlos Michelena se muda a un formato vitual un monólogo

LEA TAMBIÉN

‘De pijamada con el Miche’ se llama la obra que Carlos Michelena presentará este sábado 23 de mayo a las 20:00 (hora de Ecuador continental) en una sala privada de YouTube. Será la primera vez que el artista quiteño de 66 años de edad cuente sus historias teatralizadas en un formato digital.

Para transmitir la obra, el ‘Miche’ adaptó un espacio en su taller teatral ubicado en la céntrica calle Los Ríos, en Quito, el cual tiene un área de que mide 4x3 metros. Allí dicta clases de expresión corporal a los jóvenes talentos.



Como parte de la escenografía, ha colocado elementos de naturaleza, ya que para él, es la que más ha reclamado por pausa en medio del covid-19. “Incluí un arco de flores multicolores, pero también hago alusión al aporte de los campesinos y pescadores durante la emergencia sanitaria, ya que su labor no ha sido valorada, pese a que esta nunca paró en estos días”, explica.



Una percha destaca en su escenario. De allí saldrán los sombreros, máscaras, abrigos, pañuelos y gorras que usará en su interpretación que durará 60 minutos, en la cual abordará temáticas cotidianas, como el extrañamiento al ritmo de vida que se tenía antes de la pandemia, evocar a los feriados largos cuando la gente buscaba la playa, los viajes internacionales o disfrutar un tango, matizado con relatos de la Batalla de Pichincha y sus experiencias personales como gestor cultural informal frente a las autoridades.



“Decidí no referirme a asuntos politiqueros porque eso indispone a la gente. Toda la corrupción que sale en estos días nos indispone a todos y prefiero no llenar la cabeza del público con asuntos que causan indignación y dolor”, menciona el actor cómico nacido el 5 de enero de 1954.



Michelena añade que el humor, en estos tiempos, se convirtió en un bálsamo que ayuda en el ánimo de la gente que vive en la paranoia de lavarse constantemente las manos. Dice, además, que extraña sus funciones en el parque El Ejido, como lo venía haciendo hace más de 30 años.



“Más que al espacio físico, extraño a la gente con la que uno se comparte, como las vendedoras y marginados que iban a buscar un aliado para sobrellevar las dificultades diarias. En los 70 días que llevamos de emergencia sanitaria, he pasado un par de veces por allí y ver la hierba crecida, me pone nostálgico”, explica.

El ‘Miche’ dice que aprovechará la función para hablar de cómo el coronavirus llegó al mundo para cuestionar el pensamiento de los mandatarios a nivel mundial.