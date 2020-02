Nuevos cargos engrosan la acusación por abuso sexual contra R. Kelly

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades estadounidenses publicaron este viernes 14 de febrero del 2020 en Chicago una versión actualizada del acta de cargos federales que pesan sobre la estrella del R&B R. Kelly, que incluye acusaciones de delitos sexuales que suman a un nuevo acusador.

El nuevo documento de acusación contra el artista de 53 años, señalado en varios estados por abusos sexuales contra menores, ofrece pocos detalles sobre la nueva figura acusadora, denominada Menor 6, pero, como la acusación original, incluye varios delitos de pornografía infantil.



Sin embargo, la nueva acta elimina la referencia a Menor 2, lo que significa que aun sigue habiendo cinco acusadores en el caso federal de Chicago.



Kelly, conocido sobre todo por el éxito I Believe I Can Fly, arrastra en sus espaldas décadas de denuncias de abuso relacionadas con niñas menores de edad.



Los nuevos cargos le serán formulados en Chicago, posiblemente el 5 de marzo, cuando ya estaba previsto que acudiera a una audiencia programada.



Su juicio en Chicago debía comenzar el 27 de abril, pero el tribunal podría posponerlo.



“Somos conscientes de la acusación sustitutiva. Continuamos luchando por él y esperamos ansiosos el día en que sea libre”, tuiteó Steve Greenberg, abogado del artista, ganador de varios premios Grammy.



Los cargos federales de Chicago sostienen que Kelly se grabó a sí mismo teniendo relaciones sexuales con menores y que pagó a posibles testigos de su juicio de 2008, en el que resultó absuelto, para garantizar su silencio.



La nueva acusación busca que se confisquen activos vinculados a la compañía de producción de Kelly, Bass Productions Ltd.



En diciembre, Robert Sylvester Kelly -su nombre completo- se declaró inocente de los cargos de soborno en Nueva York que estarían relacionados con su matrimonio con la fallecida cantante Aaliyah cuando solo contaba con 15 años.



Ese cargo se agregó a una acusación anterior en Nueva York por crimen organizado, que sostiene que Kelly reclutaba sistemáticamente a menores con fines sexuales mientras las visitaba y las obligaba a mantener relaciones.



La selección del jurado para el juicio de Nueva York está actualmente programada para el 7 de julio. Kelly niega todas las acusaciones.

Además de los cargos federales en Nueva York y Chicago, el cantante enfrenta cargos estatales en Illinois y Minnesota.