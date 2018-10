Cardi B se entregó a la policía por una pelea en un club nocturno en Nueva York

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La rapera Cardi B se entregó el lunes 1 de octubre de 2018 a la policía de Nueva York debido a una pelea ocurrida a finales de agosto en un club de striptease, indicó a la AFP un portavoz de la policía.

El grupo con el que la cantante se encontraba el 29 de agosto en el Angels Strip Club, en el barrio de Queens, habría lanzado piezas del mobiliario a otras personas dentro del local, hiriendo ligeramente en las piernas a una empleada, indicó el portavoz.



Cardi B se entregó en una comisaría de Queens. El portavoz de la policía de Nueva York dijo que todavía no tenía conocimiento de los cargos en su contra.



Según el sitio de celebridades TMZ, Cardi B presuntamente ordenó a su séquito atacar a dos camareras del club por sospechar que una de ellas tuvo relaciones sexuales con su pareja, el rapero Offset, quien actuaba esa noche con su grupo, Migos.



Conocida por su desfachatez y su franqueza, la rapera, de 25 años y cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almanzar, ya había dado que hablar por hechos similares a principios de septiembre.



En una fiesta en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, protagonizó otro altercado con la cantante y rapera Nicki Minaj, insultándola y lanzándole un zapato antes de que intervinieran agentes de seguridad del evento.



Tras el incidente, la autora de éxitos como Bodak Yellow y I Like It y que se convirtió en madre de una niña en julio, Kulture, dijo en un mensaje plagado de malas palabras en Instagram que Nicki Minaj había hablado mal de ella como madre.



Cardi B acabó con un chichón en la frente. Nicki Minaj, quien no resultó herida, habría decidido no presentar una denuncia.