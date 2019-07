¿Cómo utilizar correctamente el carbón activado para limpiar a profundidad?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los productos cosméticos con carbón activado son cada vez más comunes. En el mercado local y en el ‘online’ se pueden encontrar jabones, mascarillas, champús, desodorantes, cremas de afeitar, exfoliantes, y otros que entre sus ingredientes cuentan con este polvillo negro conocido por su capacidad limpiadora.

El carbón activado es un polvo de carbón que ha sido tratado para darle una estructura parecida a la de una esponja. Se estima que un gramo de carbón activado puede abarcar una superficie de 3 000 metros cuadrados, un área igual a tres piscinas olímpicas.



Esta gran cobertura es ideal para absorber sustancias. Uno de los usos más comunes del carbón activado es en la purificación del agua. En medicina, es usado principalmente en casos de envenenamiento. Al ser ingerido en presentación de cápsula o diluido en agua, mucho del veneno se pega, evitando así ser absorbido por el cuerpo. Es usado tanto en animales como en personas.



La doctora en química Michelle Wong explica en su sitio web, LabMuffin, que el carbón activado funciona como un adhesivo de impurezas cuando es usado a nivel tópico, aunque admite que no hay estudios que lo corroboren. A pesar de ello, empresas internacionales de cuidado personal aseguran que este ingrediente limpia a profundidad el rostro, desintoxica el cuero cabelludo o blanquea los dientes.



Alejandra Manosalvas, cosmiatra y creadora de la marca ecuatoriana de cosméticos con base en carbón activado y aceite de macadamia Natur’ale, dice que los efectos del uso de jabones y mascarillas de carbón activado son visibles. “Es un producto que, al tener contacto con la piel, ayuda a purificar, al atrapar partículas que el cuerpo ya no necesita”, explica.



Manosalvas recomienda el uso de estos productos para personas de piel grasa y con presencia de puntos negros o barritos. Las personas de piel mixta también pueden usarlos, pero solo en las zonas problemáticas. “En las pieles secas no conviene porque retirará la poca grasa que tienen”, dice la experta e indica que, de igual manera, se debe evitar el uso del carbón activado en pieles sensibles y con irritaciones.



La cosmiatra recomienda que al adquirir este tipo de productos para el rostro se debe evitar los que tengan parabenos, pues tienden a irritar la piel. Además, aconseja no usar las mascarillas tipo ‘peel off’ (las que se retiran como una tela elástica), debido a que pueden tener gomas que, al quitar la mascarilla, pueden irritar y dejar muy expuesta la piel.



Otro uso del carbón activado que se ha popularizado es el blanqueamiento de los dientes. En línea, principalmente, se promocionan pastas o cremas dentales que purifican la boca y eliminan los tonos amarillentos. Sin embargo, el mes anterior se publicó un estudio en el British Dental Journal que advierte que el uso diario de estos productos puede dañar el esmalte dental y favorecer la aparición de caries.