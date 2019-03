'Captain Marvel' bajo la versión de dos directores independientes

LEA TAMBIÉN

‘Captain Marvel’ se posicionó en el primer lugar de la taquilla norteamericana con una recaudación de USD 153 millones en su fin de semana de estreno. Aprovechando la coyuntura del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Marvel y Disney pusieron en cartelera la historia de Carol Danvers piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, quien tras un accidente inicia un viaje para redescubrir su identidad y los increíbles poderes que posee.

Esta nueva producción tiene detrás de cámaras a Anna Boden y Ryan Fleck, dos directores de cine independiente que dan el salto al 'blockbuster' de superhéroes. En una entrevista desde Marvel Studios, Fleck explica que ese giro profesional no resultó complicado, pues ambos son fans de personajes como Capitán América y Iron-Man y además están abiertos a la posibilidad de explorar otros géneros.



Anteriormente, Marvel ya había probado con contratar directores de cine independiente para su franquicia. Taika Waititi fue llamado para dirigir ‘Thor: Ragnarok’ y Ryan Coogler se puso al frente de ‘Black Panther’. Para Fleck eso es una señal de que “Marvel no estuviese solo interesado en la espectacularidad y las grandes explosiones. A ellos les interesa el personaje. Les interesa algo mucho más complejo”, así que no dudaron en sumarse al proyecto.



Al integrarse como directores, iniciaron un proceso de investigación y horas de lectura sobre el personaje creado por Kelly Sue DeConnick. “Se trata de alguien que tiene sus defectos y es absolutamente humana a pesar de que es una superheroína. A veces es un poquito engreída, irracional y no siempre toma las mejores decisiones para sí. Pero es ese costado humano que la hace tan real lo que nos cautivó a todos. Sentimos que podíamos contar una historia que fuera realmente sobre un personaje que se vuelve a conectar con su propia humanidad”, dice la directora.

Frente a la cámara, la oscarizada actriz Brie Larson es quien da vida a Carol Danvers y su alter ego Capitana Marvel. “Ella logra traer esa humanidad y fuerza al personaje sin hacer que parezca esta superheroína idealizada y perfecta. Le da una fuerza que surge de todo ese torbellino de emociones humanas y eso realmente le da una gran profundidad al personaje”, dice Boden sobre la protagonista de un relato que al mismo tiempo contiene un discurso de empoderamiento femenino.



“No es solo una película feminista. Es también es una película humanista. Brie Larson es tan importante en este papel porque es una persona y una mujer muy fuerte, dinámica y compleja. No tiene que representar a todas las mujeres, pero logra capturar algo esencial de lo que significa ser mujer y lo que significa ser una mujer poderosa y, en última instancia, lo que significa ser humana”, añade la directora.



Otro de los retos fue trasladar el relato a la década de los años 90, en un mundo pre-vengadores, cuando Nick Fury aún no sabe nada de alienígenas ni de superhéroes. “Es loco cuando vuelves atrás y empiezas a pensar en los años 90 y te das cuenta de cuánto han cambiado las cosas. Había teléfonos públicos, bípers, Blockbusters, Radio Shacks, cibercafés. Era un mundo diferente y fue muy divertido volver a zambullirnos allí y explorar como referencias parte de la música y las películas de los 90 que nos inspiraron cuando éramos jóvenes”, explica Boden.



La propuesta visual del filme tenía que hallar el equilibrio entre ese ambiente de estética retro y una propuesta visual casi futurista. “Para empezar, hablemos del maquillaje y la creación de los Kree y los Skrulls. Legacy hizo un trabajo increíble con el maquillaje práctico y el maquillaje de efectos especiales para los Skrulls”, dice Boden sobre un trabajo que dejó ver la interpretación de los actores debajo de las prótesis con las que se representaba una clase de alienígena que tienen la capacidad de cambiar de apariencia.



“También el hecho de rodar en exteriores y estar en entornos reales aporta un gran naturalismo. Cuando están en un entorno real, los actores no necesitan usar su imaginación y proyectar en qué se irá a convertir una pantalla azul”.



Con todos esos elementos Boden describe a ‘Captain Marvel’ como “una gran película de épica espacial. Si bien no es solo del espacio, y tiene elementos de películas del oeste y thrillers políticos. Así que, no es una sola película. Uno siente que vive una experiencia cinematográfica realmente diversa con esta película”.

Algo que anticipan los directores es que el filme es capaz de trastocar las expectativas del público. “Las cosas no son tan blanco o negro con quienes son considerados los buenos. Ni tan blanco o negro con los que son considerados los tipos malos. Para nosotros estas películas, las que hemos visto en el UCM, logran su mejor expresión cuando te hacen sentir empatía por esas personas que considerabas malas, y te hacen ver el costado complejo y conflictivo de las personas que creías que eran buenas. Y nosotros realmente queríamos retratar eso en esta película”, afirma la directora.