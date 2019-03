'Captain Marvel' firma el mejor estreno en EE.UU. desde 'The Incredibles 2'

LEA TAMBIÉN

'Captain Marvel', la película número 21 del Universo Cinematográfico de Marvel, firmó este fin de semana el mejor estreno en territorio estadounidense desde la llegada de 'The Incredibles 2' (junio de 2018) con una recaudación estimada de 153 millones de dólares.

Además, ingresó 302 millones de dólares en el resto del mundo, informó este lunes la web Box Office Mojo, que destacó que es el sexto mejor estreno global de la historia (ingresos en EE.UU. más resto del mundo) con 455 millones.



La película se centra en la figura de la piloto de las Fuerzas Aéreas Carol Danvers (Brie Larson), una mujer que obtiene una serie de poderes que la convierten en uno de los personajes más poderosos -tal vez, el que más- del Universo Marvel y que debe descubrir su verdadera identidad en plena batalla entre dos razas alienígenas.



Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan y Annette Bening completan el reparto.La segunda plaza fue para 'How to Train Your Dragon: The Hidden World', con 14,7 millones de dólares.

En el filme, el joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.



El tercer lugar lo obtuvo la comedia 'A Madea Family Funeral', con 12,05 millones de dólares.



En la última entrega de esta conocida saga, una reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando Madea (Tyler Perry) debe organizar a última hora un funeral donde se desvelarán múltiples secretos.



En la cuarta posición aparece 'The LEGO Movie 2', con 3,8 millones de dólares para esta película de animación que cuenta cómo los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso.



Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish y Stephanie Beatriz prestan sus voces a los protagonistas en la versión original. La lista la completa 'Alita: Battle Angel', con 3,2 millones de dólares.



En la cinta, escrita y producida por James Cameron, la hispana Rosa Salazar interpreta a una cíborg que despierta en un depósito de chatarra sin ningún recuerdo ni de su identidad ni del mundo en el que vive.