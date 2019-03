En 'Capitana Marvel' se revela cómo Nick Fury perdió su ojo

LEA TAMBIÉN

Capitana Marvel supone la llegada del personaje más poderoso del Universo Cinematográfico Marvel. Pero el filme también trae de vuelta a uno de los personajes favoritos de los fans: Nick Fury.

En la película, que se remonta a los 90, el personaje de Samuel L. Jackson aparece 30 años más joven, cuando todavía no lucía su característico parche. Capitana Marvel dará por fin respuesta a una de las mayores incógnitas en torno al agente de SHIELD: ¿Cómo perdió su ojo izquierdo?



ATENCIÓN, ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS



Además del regreso de Fury, Capitana Marvel presenta a un nuevo personaje: Goose, el gato de Carol Danvers. El adorable felino ya es aclamado por los fans incluso antes del estreno, aunque esto podría cambiar cuando descubran que precisamente que él es el responsable de que Fury perdiera su ojo.



El novato agente de SHIELD comete el error de hacerse amigo del felina de Carol, que en realidad resulta ser un extraterrestre que se camufla bajo la forma del adorable animal. Casi al final del filme, Goose araña a Fury y, aunque en un principio no parece más que un inofensivo rasguño, finalmente pierde el ojo.



Goose tiene sin duda un papel clave en la creación del icónico Fury, y el animal ha ganado tanto protagonismo que incluso tiene su propio póster en solitario. El gato ya tiene sus propios seguidores, y protagoniza desde piezas de fan art hasta al varias cuentas de Twitter no oficiales.



Conocido en los cómics como Chewie, el gato apareció por primera vez en 2006. El material original explica su verdadero origen y es que, lejos de ser una mascota común, en realidad es un Flerken, un peligroso extraterrestre que asume dicha apariencia.



Y en los cómics...



Pero el parche de Nick Fury tiene un origen diferente en los cómics. En las grapas, el personaje de Nick Furia ha tenido varias versiones. La primera de ellas se remonta a los años 60, cuando Furia aún era sargento y comandaba un grupo de soldados de élite conocido como los Comandos Aulladores. No fue hasta 1965 que Marvel decidió dar una historia de fondo al personaje y ponerle al servicio de SHIELD para combatir a HYDRA.



Fue en ésta transición desde la II Guerra Mundial hasta los cómics de espionaje y ciencia ficción que Furia perdió su ojo y comenzó a llevar parche. Stan Lee y Dick Ayers canonizaron éste rasgo del personaje en el número 27 de Sargnto Furia y los Comandos Aulladores, explicando que fue culpa de una granada nazi que no pudo esquivar a tiempo.



Tras esto, Furia quedó atrapado en territorio enemigo, y no sólo logró sobrevivir, sino que a su vuelta le ofrecieron dos opciones: podrían reparar su ojo y estar inactivo un año, o podía perder la visión y seguir combatiendo con sus hombres. Furia, siendo el soldado que es, eligió la segunda.