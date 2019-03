'Captain Marvel' en lo más alto y 'No Manches Frida' triunfa

LEA TAMBIÉN

'Captain Marvel' se mantuvo en lo más alto de la taquilla estadounidense por segundo fin de semana consecutivo con 69,3 millones de dólares, mientras que la cinta mexicana 'No Manches Frida 2' debutó mejorando la marca de su predecesora, informó este lunes 18 de marzo del 2019, la web especializada Box Office Mojo.

'Captain Marvel' supera ya los 760 millones de dólares en todo el mundo.

La película se centra en la figura de la piloto de las Fuerzas Aéreas Carol Danvers (Brie Larson), una mujer que obtiene una serie de poderes que la convierten en uno de los personajes más poderosos -tal vez, el que más- del Universo Marvel y que debe descubrir su verdadera identidad en plena batalla entre dos razas alienígenas.



La segunda plaza fue para la cinta de animación para toda la familia 'Wonder Park', con 16 millones de dólares.



La cinta de David Feiss, con las voces de Sofia Mali, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell y Kenan Thompson en su versión original, se desarrolla en un parque de atracciones donde cobra vida la imaginación de una niña extremadamente creativa.



El tercer puesto lo obtuvo 'Five Feet Apart', con 13,1 millones de dólares.

Este título de Justin Baldoni es un drama romántico protagonizado por dos adolescentes que se conocen y se enamoran mientras reciben tratamiento para su fibrosis quística. Haley Lu Richardson, Cole Sprouse y Claire Forlani lideran el elenco.

En el cuarto lugar aparece "How to Train Your Dragon: The Hidden World" con 9,3 millones de dólares.



En el filme, el joven vikingo Hipo (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Chimuelo, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.



La lista la completa la comedia 'A Madea Family Funeral', con 8 millones de dólares.En la última entrega de esta conocida saga, una reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando Madea (Tyler Perry) debe organizar a última hora un funeral donde se desvelarán múltiples secretos.

Fuera del "top 5", en la sexta plaza, pero consiguiendo el segundo mejor promedio por copia solo por detrás de 'Captain Marvel', aparece 'No Manches Frida 2', con 3,89 millones de dólares tras su estreno en 472 cines.



Esa marca es superior a los 3,6 millones de dólares que amasó la primera parte en su estreno en 2016.



La película, dirigida por el español Nacho G. Velilla, cuenta cómo los protagonistas están a punto de casarse, pero los nervios del día provocan un desastre total y se cancela la boda.