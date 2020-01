Caparazones de cangrejos se están disolviendo por la acidificación del océano Pacífico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La acidificación de los océanos es un una consecuencia de la contaminación atmosférica que amenaza especies como los corales. Pero un estudio descubrió datos perturbadores en el océano Pacífico; se está volviendo tan ácido que está disolviendo los caparazones de algunos cangrejos.

La especie afectada es el cangrejo Dungeness. Según explica la investigación, los niveles bajos de pH en su hábitat natural están disolviendo partes de su caparazón y dañando sus órganos sensoriales. Los investigadores añadieron que si bien se sabía que la acidificación afectaría a los cangrejos, no se esperaba que esto suceda tan rápido.



El estudio advierte que los cangrejos afectados fueron hallados en la costa oeste de Estados Unidos a profundidades inferiores a los 200 metros. Esta especie habita desde Alaska hasta Baja California (México) y puede alcanzar un tamaño de 20 centímetros; es apreciado en la gastronomía por su carne.



En declaraciones recogidas por la cadena CNN, Nina Bednarsek, científica principal del Proyecto de Investigación Agua Costera del Sur de California, advierte que "si los cangrejos ya están afectados, realmente debemos asegurarnos de prestar mucha más atención a los diversos componentes de la cadena alimentaria antes de que sea demasiado tarde".



Las más afectadas son las larvas de cangrejo, pues la acidificación del océano corroe sus conchas impidiéndoles defenderse de depredadores y regular su flotabilidad en el agua, dijeron los investigadores citados por CNN.



Pero además, las larvas de cangrejo que mostraron signos de que sus caparazones se estaban disolviendo eran más pequeñas que otras, lo que podría causar retrasos en su desarrollo y afectar a la población en general del cangrejo Dungeness. Por ahora se desconoce si la acidificación disuelve los caparazones de los cangrejos adultos.



Por sus usos en la gastronomía, el cangrejo Dungeness es de gran importancia para la pesca comercial del noroeste del océano Pacífico. El hecho de que sus larvas presenten problemas, hace temer sobre sus posibles impactos en esta industria.



Según los investigadores, que publicaron sus hallazgos en la revista Science of Total Environment, se sabía que esto iba a ocurrir en algún momento, pero se esperaba que el fenómeno tenga lugar más adelante en este siglo.



La acidificación de los océanos, de acuerdo con Oceana es un proceso causado por el aumento de las emisiones humanas de dióxido de carbono. "Cuando el dióxido de carbono entra en el océano, reacciona con el agua del mar produciendo ácido carbónico, lo cual aumenta la acidez del agua", dice la ONG en su sitio web.



Andrew Hudson, Jefe del programa de gobernabilidad del agua y los océanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dice que "debido a la alta capacidad de absorción de CO2 propia de los océanos, hay aproximadamente 60 veces más CO2 en los océanos que en la atmósfera". En los últimos 150 años, se ha aumentado en un 30% la acidez de los océanos.