El cantante urbano Au-D ya es oficialmente ecuatoriano

Au-D recibió el 22 de enero de 2021 la nacionalidad ecuatoriana “por su valioso aporte a la República del Ecuador en el ámbito cultural”. En las redes sociales, las reacciones fueron de sorpresa al enterarse de que el creador de Tres notas no había nacido en Ecuador.

José Martín Galarza Arce, el nombre de pila del cantante, nació en Nueva York, el 11 de octubre de 1968, de madre ecuatoriana y padre puertorriqueño.



En una publicación en sus redes sociales, Au-d dio a conocer que pisó por primera vez Ecuador a sus ocho años. “Recuerdo con emoción sentir ese calor tan rico, los abrazos tibios de mi abuela, la primera vez que probé encebollado…”, relata.



También escribió que su madre siempre le había hablado de Ecuador como un paraíso mientras aún vivía en “el helado New York”.



Para Au-D, llegar a Ecuador fue amor a primera vista. En su publicación dio a conocer que ha intentado en varias ocasiones obtener la nacionalidad. En esta ocasión, tras “un mar interminable de trámites”, el apoyo logístico de la firma de abogados NoVa Law y la decisión de Lenín Moreno, obtuvo la nacionalidad.



“Los que me conocen, saben que estoy en lágrimas, saben cuánto esa espinita legal me ha torturado, saben lo feliz que estoy hoy y lo orgulloso que me hace poder decir, como siempre he dicho, digo y diré donde quiera que me pare, SOY ECUATORIANO”, finalizó el rapero.