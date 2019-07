La razón por la que esta cantante duerme con la boca tapada con              cinta adhesiva

LEA TAMBIÉN

Andien, una reconocida cantante de Indonesia, asombró a sus seguidores cuando compartió una gran historia junto a su familia en su cuenta de Instagram el pasado 6 de julio del 2019.

En la publicación relató que su esposo y su hijo estaban probando una nueva forma de respiración para mejorar su salud. Cuando demostró cómo lo hacía tomó una cinta adhesiva y se tapó la boca. “Así es como duermo”, afirmó Andien. Alertados, sus seguidores no dejaron de preguntarse el por qué de su técnica.

En otro video, la cantante reveló que su familia está experimentando con el Buteyko desde abril del 2019. Aunque en el mundo occidental no se conoce tanto a esta técnica, se trata de una práctica que contempla la búsqueda de formas de respirar por la nariz. Una de ellas, lógicamente, es mantener la boca cerrada mientras duerme.



Para la intérprete, el Buteyko ha sido la opción más efectiva para lidiar con el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) que padece. Según la Clínica Mayo, esta condición se produce cuando las vías respiratorias de una persona se bloquean o se obstruyen durante el sueño. Su mayor efecto es que, además de que las personas no pueden dormir tranquilamente porque no pueden respirar, pueden sufrir de cansancio y depresión.

Según la artista, el inusual método le ha permitido conciliar el sueño más rápido, además de que su garganta ya no se seca y le ha quitado el mal aliento. Pero ¿es segura?

La cadena informativa BBC Mundo recoge que la técnica fue impulsada hacia fines de la década de los años 50 por el galeno ruso Konstantin Pavlovich Buteyko. Él planteaba que las condiciones respiratorias -como el asma- estaban relacionadas con la forma en la que la gente respiraba.



Para reducir los problemas respiratorios, según Pavlovich, el paciente debía aprender a respirar correctamente por la nariz. El objetivo, además, era disminuir el riesgo de padecer patologías pulmonares.



Después de siete décadas, el método de Pavlovich continúa en uso, sobre todo, en países asiáticos como una terapia alternativa. La técnica incluye hacer ejercicios de respiración como que el que practica Aiden tapando su boca con cinta.



La BBC informa que el Buteyko puede traer una mejoría a pacientes con diversas condiciones desde la diabetes hasta la fatiga crónica, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad e incluso la depresión. Pero con la que más ha tenido resultados es el síndrome apnea obstructiva del sueño (SAOS).

Consultado por la BBC, el doctor Patrick McKeown -fundador de la Clínica Internacional de Buteyko- afirmó que uno de las factores que contribuye al padecimiento del SAOS es “respirar por la boca", ya que esto "alimenta el SAOS, pues puede empujar la lengua hacia atrás y obstruir el pasaje del aire”. Cerrar la boca con cinta para evitar que se abra, asegura, puede evitar que esto ocurra.



Pero no toda la comunidad médica apoya la técnica. La doctora Dr. Kathleen Yaremchuk, especialista del sueño, le dijo a la BBC que el Buteyko es una forma “simplista” de entender al SAOS. “Entiendo por qué es preferible respirar por la nariz, pero la mayoría de la gente no abre la boca a menos que tenga problemas al respirar por la nariz”, afirmó. Además, la experta enfatizó en que una persona que padece el trastorno “no puede resolver su condición sencillamente cerrando la boca”.

El presidente de la organización médica británica ENT UK, Nirmal Kumar, concuerda con Yaremchuk. En diálogo con la BBC afirmó que “no existe evidencia convincente en la literatura médica para apoyar al Buteyko”. Además explicó que es peligro para los niños pequeños, pues hay un riesgo de asfixia y de síndrome de muerte súbita del lactante.