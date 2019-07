El legendario cantante de Sudáfrica,  Johnny Clegg muere a los 66 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El músico sudafricano Johnny Clegg, apodado el 'zulú blanco' y militante contra el apartheid, murió el martes 16 de julio del 2019 a causa de un cáncer a la edad de 66 años, anunció su manager a la cadena de televisión pública 'SABC'.

“Johnny murió en calma hoy, rodeado de su familia en Johannesburgo (...), tras una batalla de cuatro años y medio contra el cáncer”, declaró su representante, Rodd Quinn, a la 'SABC'. Músico comprometido, encarnaba con sus canciones, mezcla inédita de ritmos zulú y pop occidental, la resistencia al apartheid, y luego la reconciliación.



Mucho tiempo víctima de la censura en Sudáfrica, conoció el éxito en el extranjero antes de acceder al estatuto de estrella en su país. Durante las peores horas del régimen racista, sus canciones fueron prohibidas.



Para evitar la censura, fue obligado a presentarse con su grupo Juluka, formado con el músico zulú, Sipho Mchuno, en universidades, iglesias, albergues de migrantes y en casas particulares. “Teníamos que arreglárnoslas para evitar la cantidad de leyes que impedían cualquier acercamiento interracial”, dijo en 2017.

Video: YouTube Cuenta: Frantastica Chanel

Éxito planetario

​

Pese a todo, la intratable policía del apartheid prohibió algunos de sus conciertos y el cantante fue detenido varias veces, acusado de violar las leyes de la segregación racial. El gobierno racista blanco no podía tolerar que uno de los suyos sacara su inspiración de la historia y la cultura Zulú.



En el extranjero Johnny Clegg encontró rápidamente un público. “La gente estaba muy intrigada por nuestra música”, dijo el cantante y bailarín, adepto de conciertos donde hacía gala de gran esfuerzo físico.



Una música revolucionaria donde los endiablados ritmos zulúes cohabitaban con guitarra, teclado eléctrico y acordeón. En 1982, la salida de su álbum 'Scatterlings of Africa' lo propulsó a lo alto de los rankings en Gran Bretaña y en Francia.



Cinco años más tarde se confirma como artista “político” con la canción Asimbonanga (No lo vimos, en lengua zulú) , éxito planetario dedicado a Nelson Mandela, héroe de la lucha antiapartheid encarcelado entonces en Robben Island (Sudáfrica) .



El título fue prohibido por el gobierno sudafricano. Clegg y Mandela se encontraron después del fin del apartheid en un concierto en Fráncfort (Alemania). Johnny Clegg nació en 1953 en el Reino Unido de padre británico y una madre de Zimbabue, cantante de jazz de cabaret y llegó a los 7 años a Sudáfrica.