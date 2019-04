El cantante Sie7e promociona sencillo de disco que compuso en Argentina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante puertorriqueño Sie7e promociona Café con canela, el nuevo sencillo de su próximo disco que escribió en Buenos Aires, a donde se mudó en 2018 y consiguió el "combustible y energía" para seguir en la música.

En entrevista este miércoles 24 de abril del 2018 con Efe en San Juan, donde Sie7e continúa trabajando en su producción -que aún no tiene título y será en el género del reggae roots-, dijo que decidió mudarse a la capital argentina junto a su familia un par de meses después del paso del huracán María en septiembre de 2017.



Sie7e detalló que tras regalar los muebles de su casa y cargar su ropa en dos maletas, éste y su familia escogieron para residir la tierra sudamericana por encima de Barcelona y Medellín "por su cultura, arte y el amplio respaldo al movimiento del reggae".



"Me sentí extraño y me hizo parir otro tipo de canción. Te saca de la zona de confort. Yo tenía que reencontrarme. Estaba prisionero de tener que perseguir el hit -éxito-", destacó David Rodríguez, nombre verdadero del ganador de un premio Grammy Latino en el año 2011 como Mejor Nuevo Artista.



"Fuimos para reencontrarme musicalmente y desconectarme de mi situación", abundó Sie7e, de 41 años, y quien esta semana se convirtió en abuelo por primera vez.



La situación a la que se refirió Sie7e fue su rompimiento con la discográfica Warner Music Latino mientras se encontraba en la promoción de su sencillo 'Wasamara'.



Tras la división, Sie7e creó su compañía independiente, La Vida Buena Music. "Una de las cosas que decidí al irme independiente fue que íbamos a hacer un disco de reggae roots. Este es mi primer disco de verdad. Lo demás fueron ensayos", resaltó el autor de los discos Para Mí, Mucha Cosa Buena y Relax.



A su llegada a la capital argentina se enamoró de los atardeceres, de la vida junto al río Delta, de las calles de Palermo y se encontró más maduro en todos los sentidos.



Allí mismo, reconoció que la movida del reggae "está muy viva, hasta más viva que en otros lugares".



"Fue un cambio drástico de ambiente. Fue un caos organizado y hermoso a la misma vez", afirmó el intérprete de éxitos como Tengo tu love.



Esos sentimientos o experiencias en Buenos Aires fueron lo que le dieron al artista boricua "combustible y energía para trabajar en las canciones".



El primer tema en promoción fue CocoMangó, cuyo video musical está en YouTube, mientras que su más reciente es "Café con Canela".



Tanto CocoMangó y Café con Canela los escribió y produjo Sie7e y grabó junto a su agrupación, The IslaNuts, en Puerto Rico.



El proceso de grabación, según explicó Sie7e, fue hacerlo como si la banda de seis miembros estuviera tocando en un espectáculo frente a una multitud.

"La experiencia fue maravillosa y mágica. El reggae es un género demasiado útil, poderoso y expresivo para que se considere una lengua muerta", afirmó el artista sobre el género musical de raíces jamaiquinas.