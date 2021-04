El cantante rapero DMX falleció en un hospital a los 50 años

El rapero estadounidense DMX falleció el viernes 9 de abril del 2021. Según informó el Washington Post, el artista de 50 años, que encabezó la lista de éxitos con temas como Party Up (Up in Here) y X Gon Give It to Ya , murió en un hospital de la ciudad de White Plans en Nueva York.

El pasado domingo 4 de abril se dio a conocer que el rapero, recordado por su ronca voz, estaba hospitalizado en condición crítica con soporte vital. El abogado de DMX informó que fue internado tras sufrir un infarto.



DMX está en un hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, al norte de Nueva York, donde fue transportado la noche del viernes, y al cual han acudido algunos de sus 15 hijos, otros familiares y amigos, indicó al New York Post su abogado, Murray Richman.



En ese entonces, Richman dijo que el también actor no se vía bien. "Mucha gente se está reuniendo en el hospital". El abogado no confirmó que el infarto haya sido ocasionado presuntamente por una sobredosis de droga, como había trascendido a los medios.

DMX es uno de los raperos más exitosos de los años 90 y también de principios de los 2000, época en la que vendió millones y millones de copias de sus cinco primeros discos, que debutaron en el número 1 del Billboard, un récord para ese tiempo.

El artista preparaba un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, el mencionado Snoop Dogg o Usher, según ha trascendido.



Entre sus sencillos más conocidos figuran éxitos como X Gon Give it To Ya, con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en el año 2003, Party Up (Up in Here) o Where the Hood At.

Imagen del 2003, en donde el rapero DMX (d) aparece con Run y Russell Simmons, durante la edición del MTV Video Music Awards de ese año. Foto: EFE



Tras conocerse la noticia, los fanáticos del artista han acudido a las redes con mensajes de solidaridad y pidiendo oraciones.