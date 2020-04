P!nk se recupera del covid-19 y dona USD 1 millón para la crisis sanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense P!nk dijo que dio positivo hace dos semanas por covid-19, la enfermedad respiratoria provocada por el nuevo coronavirus, pero que ya se ha recuperado.

"Hace dos semanas, mi hijo de tres años Jameson y yo empezamos a mostrar síntomas del covid-19. Por fortuna, nuestro médico de atención primaria tenía acceso a los tests y di positivo", escribió la artista en Instagram el domingo 5 de abril del 2020.



"Mi familia ya estaba confinada en casa y continuamos así las dos últimas semanas, siguiendo las instrucciones de nuestro médico. Hace unos pocos días nos hicieron otra prueba y dio negativo", señaló P!nk en su publicación, junto a una fotografía con su hijo.

​



​Asimismo, pidió que los tests sean gratuitos y estén más disponibles, asegurando que es una "absoluta farsa y un fracaso de nuestro Gobierno no hacer más accesible las pruebas".



La cantante, conocida por éxitos de la música pop como What about us, Just give me a reason y Just like a pill, anunció también la donación de USD 1 millón, divididos a partes iguales entre el Fondo de Emergencia del Temple University Hospital de Filadelfia y el Fondo de Crisis de Emergencia por el covid-19 del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles.