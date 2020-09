La cantante Madonna, guionista y directora de un filme sobre su vida

LEA TAMBIÉN

La reina del pop Madonna está escribiendo un guión para una película sobre su vida que será dirigida por ella misma, anunció el martes, 15 de septienbre del 2020,Universal Pictures.

“Quiero transmitir el increíble viaje en el cual me ha embarcado la vida como artista, como música, como bailarina, como ser humano tratando de hacerse un lugar en este mundo”, dijo Madonna en un comunicado publicado en el sitio web de Universal.



La cantante y actriz estadounidense de 62 años trabaja en el guión junto a la escritora Diablo Cody, que recibió un Óscar por la película 'Juno'. El filme, que aún no tiene título, será producida por Amy Pascal, ganadora de tres premios de la Academia ('Mujercitas', 'Los archivos del Pentágono' y 'El hombre araña: de regreso a casa') , informó Universal en su sitio web.



“El foco de este filme será siempre la música. La música me hace seguir adelante y el arte me mantiene viva. Hay tantas historias sin contar, inspiradoras, y quién mejor para contarlas que yo misma ” , añadió la 'Material Girl'.



“Es esencial compartir las montañas rusas de mi vida con mi voz y mi visión”.



Universal se congratuló del acuerdo con la cantante mujer más vendida de todos los tiempos (335 millones de discos en todo el mundo) , y destacó que en su carrera de cinco décadas Madonna “ha transformado nuestra comprensión del arte, la sexualidad, el feminismo y el rol de las mujeres en el entretenimiento”.



“Madonna es el ícono definitivo, humanitario, artista y rebelde. Con su don inigualable de crear arte que es accesible y derriba barreras, ha moldeado nuestra cultura como muy pocos otros lo han hecho”, sostuvo Donna Langley, directora del Universal Filmed Entertainment Group.



La cantante, que en mayo estuvo enferma de covid-19, debutó como actriz en la película 'Buscando desesperadamente a Susan' (1985) . Siguieron actuaciones en 'Dick Tracy' (1990) y 'Un equipo muy especial' (1992) . Ganó el Óscar a la Mejor Actriz por 'Evita' en 1996.



Madonna escribió y codirigió su primera película, 'W.E.' ('El romance del siglo' en español) en 2011, que ganó el Óscar a la mejor canción.



La película de Madonna llegaría a las pantallas poco después de 'Rocketman' (2019) sobre la vida del cantante británico Elton John, en la cual este participó como productor.