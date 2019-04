La cantante Kany García lanzará nuevo álbum con Sabina, Páez y Lafourcade

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cantautora puertorriqueña Kany García anunció este lunes 22 de abril del 2019 que el próximo 17 de mayo lanzará su nuevo y sexto disco, 'Contra el viento', que contará con las colaboraciones del español Joaquín Sabina, el argentino Fito Páez y la mexicana Natalia Lafourcade.

"Caminar contra el viento genera algo maravilloso, porque lo que mueve tus pies no es generado por otra fuerza que no seas tú mismo. Que este álbum sea refugio para todo aquel que quiera remar con la valentía delante", expresó García en un comunicado de prensa este 22 de abril de 2019.



Sabina no solamente ofreció su talento musical, sino también como ilustrador, pues no solamente diseñó la carátula de Contra El Viento, sino también aportando otros dibujos al empaque del disco.



El primer sencillo del disco es Quédate, y es una colaboración con el también puertorriqueño Tommy Torres.



De la autoría de García y Torres, esta balada acústica "trae toda la magia y la química que existe entre estos dos talentosos artistas quienes son amigos entrañables", según se resaltó en el comunicado de prensa.

Video: Youtube Cuenta: Kany García



Ambos artistas estrenaron el tema el pasado 2 de febrero en un concierto de García en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.



Filmado en Miami por el director Joaquín Cambre y protagonizado por los mismos intérpretes, el video musical de Quédate ha superado los 20 millones de reproducciones en YouTube.



García, a su vez, participará mañana, martes 23 de abril del 2019, en un panel de discusión del Billboard Latin Music Week, que se celebra en Las Vegas, con Pedro Capó, Beatriz Luengo y Sofía Reyes sobre el futuro del pop en los tiempos de música urbana.



García también se presentará en vivo en los Premios Billboard Latinos el próximo jueves 25 de abril del 2019.



Otros artistas que participaron en el concierto de García el 2 de febrero en Puerto Rico, fueron el rapero Residente, Natti Natasha y Pedro Capó.

El concierto fue grabado para un especial de HBO que saldrá al aire el 4 de octubre. García regresará al Coliseo de Puerto Rico el 19 de octubre para ofrecer otro espectáculo.