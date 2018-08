La cantante Jennifer López protagonizará la película 'Hustlers'

LEA TAMBIÉN

La actriz y cantante Jennifer López protagonizará la película 'Hustlers' de la directora Lorene Scafaria, reconocida por su labor en 'Seeking a Friend for the End of the World', 2012), informó este lunes (6 de agosto del 2018) el medio especializado The Hollywood Reporter.

López encabezará el reparto de una cinta que narrará la historia real de un grupo de bailarinas de 'striptease' de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.



'Hustlers' se basará en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine. Además de ser la directora del filme, Scafaria se encargará de escribir el guion.



"La película es una mirada empática a las mujeres y los hombres, a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho que es nuestro valor en cada película, serie de televisión y en cada rincón de nuestra cultura", dijo Scafaria.



"A los hombres se les dice que valen lo que vale el tamaño de su cuenta bancaria. A las mujeres se les dice que valen lo que valen la simetría de sus caras, sus cuerpos, su belleza, y de eso va esta película. Las reglas del club son las reglas del mundo", añadió.



Por otro lado, Scafaria dijo que "no hay otra actriz" al margen de López que pudiera hacerse cargo de un personaje con tanta "complejidad, humanidad e inteligencia".



López, que sigue compaginando sus carreras como actriz y cantante, destacó en los últimos años por su papel protagonista en la serie policial 'Shades of Blue'.



En cuanto a la música, la artista latina ha cosechado un gran éxito este año con su canción El anillo.