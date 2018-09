El cantante ecuatoriano Israel Brito prepara álbum recopilatorio de pasillos

LEA TAMBIÉN

El artista ecuatoriano Israel Brito alista el lanzamiento de su nuevo disco: ‘Canto mestizo’. El álbum es un recopilatorio que rinde homenaje a uno de los géneros más tradicionales de la música ecuatoriana, el pasillo.

Al cumplir 10 años de carrera, Brito se acerca más que nunca a sus raíces ecuatorianas con temas emblemáticos, como El alma en los labios,

Al besar de un pétalo, Pequeña ciudadana, Invernal, Sendas distintas, Tú y yo y Guitarra vieja, entre otros.



Otra de las canciones que forma parte del disco es Pasional y reconoce que este tema es su preferido. Lo escuchó por primera vez cuando tenía alrededor de 11 años y, en ese momento, descubrió una conexión especial que más tarde lo animaría a crear un proyecto musical enfocado en la música criolla ecuatoriana.



“Para mí, como artista pop, era un pendiente constante esto de cantar música ecuatoriana y este es el momento de hacerlo”, contó Brito en una entrevista con este Diario. Siguiendo los pasos de Juan Fernando Velasco, Daniel Páez y Gustavo Herrera, decidió también rendirle un homenaje a los ritmos que “todos cantamos, los que están ahí, en el corazón y los recuerdos de todos los ecuatorianos”.



El cantante ambateño recuerda que en sus conciertos acostumbraba a cantar uno o dos pasillos y que en algunas entrevistas de radio también le pedían que interpretara temas de este género. De ahí nació la idea de crear un disco que respetase las sonoridades tradicionales. “No haciendo fusiones ni buscándole formas que en este punto no me hacen falta”, comenta el artista.



Para el cantautor es importante mantener la esencia de este género y conservar su historia. Recuerda que el albazo Guitarra vieja nació en una casa de la calle La Ronda y para él no hay mejor forma de darle una nueva vida a la canción que hacerla con una de las voces más icónicas de la música ecuatoriana.

Trabajó el tema junto con la cantante Paulina Tamayo. Por esta razón también convocó a un grupo de músicos especializados que conocen el género y podían hacer los arreglos necesarios para que las canciones se destaquen bajo la voz de Brito.



El sencillo promocional del disco ‘Faltándome tú’ se lanzó en las plataformas de streaming Spotify, Apple Music y Deezer a finales de agosto. El tema también llegó acompañado de un videoclip que está publicado en YouTube.



El disco tiene además la colaboración de Consuelo Vargas. Con ella presentará un ‘bonus track’ disponible únicamente en plataformas digitales.



“Estas colaboraciones me llenan de orgullo. Cantar con ellas y compartir estas grabaciones es como cumplir un paso que tenía que dar en mi carrera profesional”, dice.



La grabación fue realizada en el Hotel Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, con un estilo clásico. “Nos permitió generar una historia que le dio un contexto muy lindo a la canción y al final decidimos hacerlo en blanco y negro para darle una estética más vintage”, agrega Brito.

‘Canto mestizo’ saldrá a la venta en octubre con Diario EL COMERCIO. La fecha coin­cide con la celebración del Día del Pasillo Ecuatoriano en honor a Julio Jaramillo, cantante y compositor guayaquileño, considerado uno de los mayores exponentes y representantes de la música nacional. La publicación del disco también coincide con las fiestas octubrinas de Guayaquil, por lo que se decidió además incluir el tema Guayaquil de mis amores.



Desde su participación en el reality show ‘Latin American Idol’ en el 2006 y del lanzamiento de su primer sencillo, Bien, en el 2007, Brito ha forjado su carrera con constancia y enfrentando los desafíos propios de la industria.



Su primer disco ‘Sigo de pie’ (2010) fue remasterizado y en mayo de este año hizo un relanzamiento del álbum que tiene un sonido más moderno. Si bien ‘Canto mestizo’ es un guiño a la historia, también muestra su madurez como artista.



Los seguidores de Brito y del pasillo ecuatoriano podrán encontrar el disco también en todas las plataformas de ‘streaming’.



El lanzamiento de la obra se promocionará también con una presentación en vivo en la Casa de la Cultura, el miércoles 10 de octubre del 2018.