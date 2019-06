La cantante Camila Cabello trabaja en su próximo álbum musical

LEA TAMBIÉN

Desde que salió de Fifth Harmony en diciembre de 2016, Camila Cabello no ha hecho otra cosa que crecer como artista solista hasta ser una de las estrellas esenciales del pop actual en todo el planeta.

Este estatus lo consiguió gracias a singles como 'Crying In The Club', Havana, Never Be the Same o Sangria Wine, así como por su álbum de debut de 2018 titulado sencillamente Camila.



Pues bien, la artista cubana de 22 años ya está trabajando en el que será su segundo álbum, según ella misma ha revelado en el festival Cannes Lions en declaraciones recogidas por Billboard.



"En este álbum estoy yo escribiendo sobre cosas que me estás ocurriendo en tiempo real, por lo que creo que hay un nivel de detalle y emoción de alguna manera irremplazable", planteó la cantante.



Además, Cabello añadió: "Captura la esencia de lo que yo soy ahora mismo. Hay muchas historias que contar ahora. He estado en la cueva de mi estudio y estoy preparada para desnudar mi alma".

La artista confesó que se siente más expansiva ahora y que se está preparando para lanzar el álbum. Y aunque no ha dado ni fecha ni una idea del sonido, sí que señaló que de un tiempo a esta parte ha estado escuchando a grupos como Coldplay o Paramore.