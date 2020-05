El cantante azuayo Claudio Vallejo fue sepultado en Cuenca; Girón declaró tres días de luto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El funeral del cantante azuayo Claudio Vallejo se realizó la tarde de este lunes 4 de mayo del 2020 en uno de los camposantos de Cuenca. Debido a las restricciones por el covid-19, únicamente los familiares más cercanos y un grupo de artistas acudieron al sepelio.

Vallejo, de 71 años y oriundo del cantón azuayo Girón, falleció el domingo 3 de mayo después de combatir contra una neumonía que le diagnosticaron hace dos años. Durante los días que se mantuvo internado se le hizo la prueba del covid-19 y el resultado fue negativo.



Los familiares del ‘Sentimental de América’, conocido así por sus seguidores, llegaron al camposanto cubiertos con mascarillas y durante el sepelio mantuvieron las distancias recomendadas. Por la emergencia sanitaria, uno de los mejores exponentes del pasillo ecuatoriano no tuvo la despedida que sus fans hubiesen deseado.



El Municipio de Girón (Azuay), en donde nació el artista el 7 de septiembre del 1948, colocó listones negros en sus redes sociales. Además se declaró tres días de luto en el cantón y se acordó perennizar su nombre en una calle u obra que apruebe el GAD Municipal. Hasta el martes 5 de mayo, las banderas de Girón y de Ecuador flamearán a media asta.



Después de conocer la noticia del fallecimiento, cientos de seguidores del artista hicieron llegar sus condolencias a su esposa, la cantante ecuatoriana Anita Lucía Proaño. Hubo gran participación de los migrantes que radican en Estados Unidos. Los artistas de música nacional también enviaron sus mensajes a través de las redes sociales.



La cantante Juanita Burbano, en su muro de Facebook escribió: “Descansa en paz querido amigo, que tristeza tener que decirte adiós de esta manera, tu voz no se apagó porque la mantendremos viva en tus canciones, tu imagen, tu ser mismo será recordado siempre por el público y tus amigos como todos te conocíamos el Sentimental de América. Paz en su tumba”.



La familia, en cambio, en el muro de Facebook del artista escribió: “La música ecuatoriana está de luto por tan grande pérdida de uno de los artistas que ha sabido llevar en alto el nombre del país al mundo entero. El Sentimental de América permanecerá en nuestra memoria y en nuestros corazones”.



Entre los éxitos del cantante ecuatoriano sobresalen Compárame si quieres, Devuélveme la vida, Pesares, Incomprensión, No me quisiste, Tendrás que recordarme, Ya no te quiero, Tu falsía, Dime quién, La pena de no verte, Idolatría, entre otros.