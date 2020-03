Cannes prolonga su plazo de inscripción y espera poder celebrarse en junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Festival de Cannes señaló este jueves 26 de marzo de 2020 que el aplazamiento del certamen debido a la pandemia del coronavirus les llevó a ampliar los plazos de inscripción y confió en que la evolución de la situación les permita poder tener lugar a finales de junio o principios de julio.

Su departamento de películas amplió la fecha límite un mes, y aunque la nueva se precisará más adelante, "sin duda se extenderá hasta finales de mayo", indicó la organización en un comunicado en el que aclara dudas surgidas desde que el pasado 19 de marzo anunció que no iba a poder celebrarse del 12 al 23 de mayo.



Pese a no saber todavía la fecha de su 73 edición, el certamen dejó claro que sigue trabajando "mientras las evidencias" no les obliguen a renunciar.

"Nuestra materia prima son las películas, que recibimos digitalmente, no en soporte físico. "Técnicamente" (y usamos comillas), el proceso de selección se sigue desarrollando con normalidad", dijo.



Cannes pidió paciencia porque aseguró no estar en condiciones de dar información más concreta. "Parece irrisorio volcarse de forma febril en las fechas de un certamen cultural cuando el mundo entero está viviendo unos momentos muy dolorosos", añadió su nota, que recalcó que marcarán los plazos "la situación sanitaria mundial y las condiciones de un regreso a la vida social y económica habituales".



Cuando anunció su suspensión, avanzó que barajaban como alternativa prioritaria finales de junio o principios de julio.

"Hemos optado por irnos a finales de junio porque no es viable pensar en hacerlo más tarde", destacó el festival. La anulación o aplazamiento de otros grandes eventos en la ciudad que iban a celebrarse entonces ofrece ese hueco en el calendario.

Cannes dejó claro que si finalmente no es posible un aplazamiento lo aceptará, y concluyó su comunicado con "un recuerdo especial para tres grandes países del cine, Italia, España e Irán, especialmente golpeados por esta epidemia".