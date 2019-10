12 candidatas irán tras la corona del Reina de San Francisco de Quito

LEA TAMBIÉN

Doce candidatas fueron seleccionadas de entre 96 jóvenes inscritas para el certamen Reina de San Francisco de Quito. Este martes, 29 de octubre del 2019, a las 19:30, en Terravalle Tenis Club, será la presentación oficial.

En el proceso, las jóvenes llenaron formularios que incluyeron un proyecto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, relacionados con inclusión educativa, medio ambiente, sostenibilidad y emprendimiento de grupos vulnerables. Se trata de temas afines a la agenda 2030 de la ONU.



Los requisitos eran tener entre 19 y 26 años, ser solteras, no tener parentezco con exreinas de Quito, haber realizado voluntariados y haberse graduado o estar cursando estudios superiores.



El jurado compuesto por María Elena Rodríguez (experta en Género), Jorge Sempérteguí (experto en Medio Ambiente), Mayra Maldonado (educación inclusiva y aprendizaje sostenible); Verónica Suárez (Fundación Hermano Miguel ) y María Teresa Donoso (Vicepresidenta de Fundación Reina de Quito) hizo una primera selección de 35 jóvenes.



Luego, otro jurado compuesto por Evangelina Gómez, de CERES; Álex Benítez y Carla Zarlenga (coaches), Rodrigo Proaño (periodista), Enrique Sempere ( jurado de MasterChef), Paulina Andrade (asesora de imagen), Paola Vintimilla y Caridad Del Castillo, ex Reinas de Quito e integrantes de la fundación, eligió a las 12 finalistas oficiales.



Luego de la presentación, las candidatas tendrán un mes de actividades como visitas a barrios de Quito, a empresas auspiciantes y recorridos por fundaciones.



La Fundación Reina de Quito también preparó una agenda de charlas relacionadas con gestión de proyectos sociales, coaching, cultura e identidad quiteña, manejo de redes sociales y trabajo para levantar fondos para obras sociales, entre otras.



Esta es la primera vez que la organización del reinado capitalino está a cargo completamente de la Fundación. Hasta el año pasado, el Municipio de la ciudad estaba al frente, a través de la Unidad Patronato San José. Pero en julio pasado, Liliana Yunda, presidenta de esta entidad, anunció que el Municipio ya no realizaría esa actividad, por considerarla arcaica y contraria a principios de género.



La hermana del alcalde Jorge Yunda dijo que este tipo de certámenes cosifica a la mujer y que la belleza es subjetiva, por lo que no debe ser evaluada ni encasillada.



Tras la negativa del Alcalde de rever esa decisión y de facilitar la marca Reina de Quito para que la fundación realizara el certamen por su cuenta, sus integrantes decidieron relanzar el concurso con el nombre Reina de San Francisco de Quito.