Canciones de Queen aparecen en listas de las más escuchadas en Ecuador en Spotify

Cinco canciones de la agrupación Queen han logrado una posición en los listados 'Los 50 más virales de Ecuador' y 'El Top 50 de Ecuador' de la plataforma Spotify. La banda, que fue liderada por Freddie Mercury, ha regresado a los tops de listas mundiales gracias al recientemente estrenado filme 'Bohemian Rhapsody' protagonizado por Rami Malek.

Otro listado enfocado en Ecuador en el que aparecen canciones de la banda Queen es el 'Top 50 de Ecuador', una lista que se actualiza diariamente con los temas más escuchados del país y que cuenta con más de 100 000 seguidores.



En ambos casos, las canciones de Queen aparecen en medio de una variada lista compuesta principalmente por canciones del género urbano. La lista de 'Los 50 más virales de Ecuador' la encabeza el tema Calma de Pedro Capó y Farruko seguido por MIA de Bad Bunny y Drake, Taki Taki de DJ. Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, entre otros.



La primera de las canciones de Queen que aparece en este listado es precisamente la que da el nombre al filme. El tema Bohemian Rhapsody ocupa este 15 de noviembre del 2018 la posición número 13.

Video: YouTube, cuenta: Queen Official





Pocos puestos más abajo, en la posición número 18, se ubica el tema Another One Bites The Dust, la segunda canción de Queen en el listado de Ecuador. Esta canción pertenece al álbum 'The Game' que fue publicado el 22 de agosto de 1980.

Video: YouTube, cuenta: Queen Official





En el lugar número 32 aparece la tercera canción de Queen que ha ganado un puesto en el listado de los más virales del Ecuador. Se trata de Under Pressure, el tema que la banda grabó junto con David Bowie en 1981 para el álbum 'Hot Space' de Queen que fue editado en el año 1982 bajo las firmas EMI y Elektra Records.

Video: YouTube, cuenta: Queen Official





La lista 'Los 50 más virales de Ecuador' tiene un total de 22 234 seguidores, según Spotify y en la versión de este 15 de noviembre del 2018 cuatro canciones lograron ingresar en ella. Una de estas es The Show Must Go On, que ocupa el puesto número 42 del listado.



The Show Must Go On fue presentado en 1991 como parte del álbum 'Innuendo'. El tema fue lanzado en un inicio al mercado solo seis semanas antes de la muerte de Freddie Mercury que tuvo lugar el 24 de noviembre de 1991 en Londres.

Video: YouTube, cuenta: Queen Official



Por último, en la posición número 50 de este primer listado, aparece el tema Love of My Life, canción lanzada en 1975 que forma parte del álbum 'A Night at the Opera' de Queen. El tema fue compuesto por Mercury para su entonces pareja Mary Austin y tiene una duración de tres minutos con 37 segundos.

Video: YouTube, cuenta: Queen Official





En cambio, en la lista 'Top 50 de Ecuador' la primera canción de Queen aparece en la posición número 13 y se trata de Bohemian Rhapsody. Según reveló el contador del listado, la canción ha sido reproducida un total de 18 080 veces.



En la posición número 22 está Another One Bites The Dust con 13 935 reproducciones seguida por Under Pressure con 9 606.



Una novedad en este listado es que, a diferencia de en el de 'Los 50 más virales de Ecuador' aparecen las canciones Somebody To Love con 8 904 reproducciones en la posición número 45 y We Will Rock You con 8 574 en el puesto número 48.

Video: YouTube, cuenta: Queen Official



Video: YouTube, cuenta: Queen Official