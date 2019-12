Estas son las canciones que dominaron en 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diciembre es el mes de balances y en plataformas de ‘streaming’ Spotify hay artistas que marcaron tendencia durante el 2019. Hubo canciones que, además, trasladaron ese éxito a plataformas como YouTube.

La canción Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello, fue la más escuchada a escala mundial, según Spotify. El tema registró más de

1 000 millones de reproducciones en 2019, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 de EE.UU. y lideró el ‘ranking’ de preferencias en 35 países.



Esta canción también fue un suceso en YouTube, con una marca que supera las 824 millones de reproducciones.

Video: YouTube, cuenta: Shawn Mendes

El segundo lugar en Spotify lo ocupa Bad Guy, de la joven artista Billie Eilish, con más de 990 millones de reproducciones. Ese tema fue lanzado el 29 de marzo de este año como el cuarto sencillo de su primer disco de estudio ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. Ese mismo día se estrenó el videoclip en su canal de YouTube, alcanzando hasta el momento más de 674 millones de reproducciones.

Video: YouTube, cuenta: Billie Eilish

El tercer puesto en Spotify lo ocupa la canción Sunflower, del neoyorquino Post Malone y el californiano Swae Lee. La canción es la introducción del filme ‘Spiderman un nuevo universo’. El tema tiene más de 891 millones de reproducciones en YouTube.



Post Malone suma otro récord, al ser el artista más ‘stremeado’ en este 2019, con más de 6 500 millones de reproducciones en todo el mundo. Logró colocar hasta siete canciones distintas en el ‘top’ 10 de Spotify entre septiembre y noviembre de 2019. El ‘top’ 5 de Spotify se completa con 7 rings, de Ariana Grande, y Old Town Road – Remix, de Lil Nas X y Ray Cyrus.

Video: YouTube, cuenta: Post Malone

Entre los latinos, la canción Con Calma- remix, de Pedro Capó y Farruko, fue la más escuchada del año en Spotify, mientras que el tema Con calma, de Daddy Yankee y Snow, ocupó el primer lugar de las preferencias en YouTube.

Video: YouTube, cuenta: Daddy Yankee

El tercer lugar en Spotify fue para el tema Con altura, de Rosalía y J Balvin, con más de 340 millones de reproducciones.

Video: YouTube, cuenta: Rosalía