Canción de Thalía y Lali Espósito causa polémica en redes

El pasado 29 de enero del 2019, la cantante mexicana Thalía y la intérprete argentina Lali Espósito presentaron Lindo y bruto, su primera colaboración musical en el género urbano. Lo hicieron con el lanzamiento oficial del videoclip del nuevo sencillo en YouTube. La estética del audiovisual, en el que las artistas se convierten en barbies, y la lírica de la canción levantó la polémica entre usuarios de las redes sociales.

La canción, cuyo estribillo dice "Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto”, causó que los seguidores de las cantantes emitan comentarios negativos, pues la letra resulta despectiva hacia los hombres.



Los fanáticos de las cantantes expresaron su descontento en una fotografía publicitaria de la canción que Thalía compartió en su cuenta de Instagram previo al lanzamiento.



La usuaria @gladys_pao comentó “Pienso que Thalía y la cantante Espósito tienen más talento para dar más que eso. No le encuentro sentido a la canción. Me parece incoherente. Hacen lo mismo que critican de otros artistas”.

Video: YouTube, cuenta: Thalía

La seguidora @valitasosa, en cambio, admitió que no le gustó la esencia del video que suma más de 6 millones de visualizaciones en YouTube,. “Thalía, te he seguido desde pequeña. ¿Por qué cambiar de género? La letra no me gusta, es sexista”, dijo.



Otros, en cambio, cuestionaron la idea conceptual del video, en el que las artistas visten con conjuntos turquesa y rosado, similar al clásico Barbie Girl, de Aqua, dirigida por Peder Pedersen y Peter Stenbæk en 1997.



El usuario @romiel21 dijo “El cambio no favorece. Entiendo que se trata de mostrar la superficialidad, pero se parece mucho al video Barbie Girl ¿Ustedes qué creen?”.



Pero no todas las respuestas fueron negativas para las intérpretes. La fanática @cinthiacardela, por ejemplo, dijo “la intención es vender. Lo están logrando. Thalía ha sido siempre la reina de la mercadotecnia. Lo admiro y lo haré siempre”.

Sobre las críticas, la cantante argentina comentó a EFE que la canción pone "sobre el tapete temas que son cotidiano. Punto, eso sucede, es así: nos reímos de eso, jugamos, le inventamos un mundo para que nos riamos entre las chicas y lo mismo para los chicos, que les puede haber pasado al revés. Nosotras somos mujeres y hablamos de lo que a las mujeres les sucede", dijo.