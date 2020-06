La canción Esto también pasará motiva a mantener la calma en medio de la pandemia por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

El ritmo lleva a aplaudir, el coro es pegajoso y por ahí una lágrima puede salir. La cuarentena que ha vivido el mundo a causa de la pandemia del covid-19 ha motivado a artistas a crear canciones que abriguen esperanza en medio del confinamiento. Ricardo Perotti escribió Esto también pasará, un tema que nació -dice el cantante- "de mi familia a la suya".

Perotti publicó el video de la canción el 18 de mayo del 2020 en la plataforma YouTube y desde entonces hasta la noche del 10 de junio del 2020 ha tenido 4 011 reproducciones.



Perotti, en su cuenta de Twitter, dice que es una canción "hecha en casa, literalmente. " El ecuatoriano comparte la interpretación de este tema con sus hijas Isabella y Martina.



El compositor reconoce que quiso "aportar con un poquito de esperanza en estos tiempos, con la promesa de que esto también pasará, de que volveremos a abrazarnos, de que vamos a estar bien". Y cita una frase de la canción: "Y no será sin dolor y no será sin sacrificio".



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, publicó en sus redes sociales una serie de imágenes musicalizadas con la canción Esto también pasará. Ahí miembros del Cuerpo de Bomberos invitan al abrazo y también trabajadores de la salud muestran el sacrificio de estar en la primera línea de contención de la pandemia.