El Canal de Panamá debe buscar más agua

El Canal de Panamá deberá enfrentar nuevos retos frente al avance del cambio climático. Temporadas de intensas lluvias seguidas de marcadas sequías son algunos de los efectos de este fenómeno, que ponen en riesgo a la disponibilidad de agua en la zona. La situación ha obligado a las nuevas autoridades del canal a pensar en alternativas para evitar que esto afecte al comercio mundial.

Informes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) revelan que la temperatura del ambiente ha aumentado 0,5 grados centígrados en la zona del canal desde 1985 hasta 2017. Aunque el incremento no parece significativo, si se produce otro aumento de 0,5 grados, la disponibilidad del agua reducirá significativamente. Las proyecciones no son alentadoras. Estas muestran que hasta el año 2050, la temperatura del país centroamericano podría aumentar hasta dos grados.



Los lagos Gatún y Alajuela, que son utilizados para alimentar a la vía interoceánica, están sufriendo estas consecuencias. En abril del 2016, las autoridades tuvieron que aplicar una restricción al calado de los buques. Esta medida no había sido adoptada desde 1998.



La decisión se debió a la intensa sequía que estaba afectando al país, la cual ocasionó que ambos lagos presentaran niveles promedio más bajos que los acostumbrados para la época. Esta fue considerada la peor sequía en 100 años. A inicios del 2019, ambos lagos volvieron a presentar un déficit de agua. En el lago Alajuela fue de 4,28 metros.

Canal de Panamá. Fotos: Administración Canal de Panamá

Pablo Llorente, director de la Fundación Futuro Latinoamericano (FLA), explica que el cambio climático está ocasionando que los eventos que se dan en la zona cada vez sean más impredecibles. “Lo que tienen claro es que el canal no puede parar”, dice. La restricción del cruce de las embarcaciones representa pérdidas de millones de dólares al país. Llorente cuenta que un solo cruce por el canal cuesta alrededor de USD 6 000 para pequeños barcos, mientras que asciende a USD 1 500 000 para un buque tanquero.



La cuenca ha alimentado siempre a las esclusas del canal, pero ya no es suficiente. Una de las ideas del nuevo administrador de la ACP es desalinizar agua para asegurar la operación del canal. Para Llorente esto no es viable porque los costos son “extremadamente altos”. Este experto explica que es más rentable hacer un trasvase de agua de otras cuencas que están cerca de la ciudad. El dilema está en privilegiar esta agua para el canal o para la ciudad.



Proyectos



Pablo Llorente, director de la Fundación Futuro Latinoamericano (FLA), explica que uno de los proyectos en los que está participando es la creación de un fondo de agua que actúe como un mecanismo financiero para la protección del recurso en Panamá. Además, la idea es planificar acciones para los próximos años. Ahora que se eligió a un nuevo administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, existe la esperanza de que se retome esta idea, que ya fue presentada antes.