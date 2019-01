La Biblioteca y Archivo de Canadá compró un libro que perteneció a Hitler

LEA TAMBIÉN

El organismo Biblioteca y Archivos de Canadá anunció el pasado 23 de enero del 2019 que adquirió un raro libro de 1944 que perteneció a Adolf Hitler.

Escrito en alemán, la obra titulada 'Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada' (Las estadísticas, la prensa y las organizaciones judías en Estados Unidos y Canadá) es un informe de 137 páginas realizado en 1944 por Heinz Kloss, un célebre lingüista alemán que tenía contactos con simpatizantes nazis estadounidenses.



El libro ofrece un retrato demográfico de ciertas ciudades y describe las principales organizaciones y medios de comunicación de comunidades judías de la época en Norteamérica, precisó Biblioteca y Archivos de Canadá en un comunicado.



“Su lectura nos permite imaginar lo que habría ocurrido en Canadá si los Aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial. Muestra que el Holocausto no fue un fenómeno exclusivamente europeo, sino una operación interrumpida antes de alcanzar América del Norte”, señaló la institución.



En el libro se ve un águila estilizada, una esvástica y las palabras “Ex libris Adolf Hitler”, que demuestran que el texto proviene de la biblioteca personal del Führer.



“Es esencial que las instituciones de memoria del mundo entero, incluido Biblioteca y Archivos de Canadá, adquieran, conserven y hagan accesibles documentos, más allá de lo controvertidos que sean”, declaró el bibliotecario y archivista canadiense Guy Berthiaume.



Hitler era un gran lector y su colección de libros, nunca inventariada, habría contenido entre 6 000 y 16 000 títulos.



Según Biblioteca y Archivos de Canadá, el libro fue probablemente llevado a Estados Unidos como souvenir de guerra, ya que en la primavera boreal de 1945 los soldados norteamericanos se llevaron miles de obras de la casa del líder nazi cercana a Berchtesgaden, en los Alpes alemanes.



El organismo compró el libro a un reputado comerciante de obras judías, quien lo obtuvo de la colección de un sobreviviente del Holocausto.