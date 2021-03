Can Can lanzó la canción Sangre con miel y alista su quinto disco

Can Can es una de las bandas icónicas de la escena musical independiente del país. El pasado 12 de febrero del 2021 lanzó el tema Sangre con miel, una canción con sonidos andinos, que será parte del disco que preparan para el segundo semestre del año, el quinto de su historia musical.

La popularidad de la banda hizo que hace dos décadas sus temas suenen en MTV, que se conviertan en infaltables en festivales locales, como el Quito Fest y que actúen como teloneros de agrupaciones legendarias como los Babasónicos.

Después de nueve años de pausa musical la banda, que en la actualidad está integrada por Denisse Santos, Daniel Pasquel y Andrés Benavides, se volvió a juntar. A puertas de celebrar dos décadas de existencia y con un nuevo álbum en proceso, Pasquel cuenta la historia de la agrupación.

Guardarraya y Can Can se unieron en el proyecto musical Guardacan. La banda se presentó en el Teatro Bolívar.

El inicio de la banda.“Los primeros integrantes de la banda fuimos Denisse Santos, Patricio Sánchez y yo. Los tres éramos estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. Nos conocíamos muy poco cuando empezamos la banda pero fue una etapa de mucha creación. Al inicio no funcionaba muy bien, pero nos gustaba lo que hacíamos y teníamos mucha afinidad en gustos musicales. El Pato venía más del mundo del hardcore y el punk, a la Dennis le gustaban bandas como Depeche Mode y Bjork y a mí grupos como The Smashing Pumpkins. Al inicio ensayábamos en un cuarto en la casa de los papás del Pato”.

El primer concierto. “Nuestro primer concierto con público fue en una edición del Festival Expo Tattoo que se celebró en el Centro de Convenciones Miami, que funcionaba en el sector de El Labrador. Tuvimos un poco de suerte, porque nosotros seguíamos en la universidad y alguien que nos conocía nos dijo que vayamos a tocar. Un poco antes, nos presentamos en la radio Latina. En el Miami tocamos canciones que fueron parte del primer disco y también temas que salieron en el segundo álbum como Fatalidad, Eskimo, UIO y Atari”.

‘Can Can’, el primer disco. “El primer disco fue único en su producción. Los temas fueron saliendo de una forma muy natural. Tiene muchos bits y electrónica, porque en ese momento estaba bastante metido en ese mundo. Como no teníamos plata, ni un estudio profesional para grabar descubrimos que era más fácil hacer secuencias de voz y de guitarra que incluir batería. El disco sonaba mucho más electrónico de lo que tocábamos en vivo, por eso nos invitaban a presentarnos a las 02:00, en reves”.

El tema Sangre con miel será parte del disco ‘Del tiempo muerto’ que saldrá a mediados de 2021.

El concierto de los Babasónicos. “Creo que el momento en que sentimos que la banda se había consolidado fue cuando abrimos el concierto de los Babasónicos, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Para mí fue un momento clave, porque tocamos junto a una banda a la que admirábamos mucho”.

Guardacan, Guardarraya + Can Can. “Guardacan fue una idea de Andrés Caicedo, que en ese momento estaba tocando con nosotros, al mismo tiempo yo tocaba con Guardarraya. Era un momento en el que las dos bandas éramos muy cercanas. Entonces, a partir de esa idea que tuvo el Andrés nació el proyecto. El concierto fue en el Teatro Bolívar, que era un espacio que estaba funcionando bien en esa época”.

‘Caos’ y la separación. “Cuando nos metimos a producir ‘Caos’ el objetivo fue hacer nuestro mejor disco. Tuvimos la suerte de coincidir con el músico estadounidense Ken Stringfellow. Él fue el productor del álbum. En ese momento, en la banda estaba Toño Cepeda en el bajo, Andrés Benavides en la batería, Jorge Luis Mora en la guitarra, la Denisse y yo. Luego de terminar el disco coincidió que varios integrantes se mudaron a otras ciudades y la banda se desintegró, pero siempre mantuvimos la amistad”.

El nuevo disco. “Yo estaba viviendo en Nueva York y en algún momento del 2015 la Denisse me dijo que estaba componiendo algunos temas, entonces me mandó unas maquetas que tenía y me dijo que quería lanzar un proyecto como solista. Le dije que me gustaban las composiciones, pero que también podían servir para Can Can. Entonces, a partir de ahí, y en medio de la distancia, empezamos a componer. Cuando volví al país, comenzamos a cerrar la etapa de preproducción y se vinculó Ivis Flies, entre los cuatro fuimos armando el disco. Se llama ‘Del tiempo muerto’ y va a salir para la segunda mitad de este año. Tiene 10 temas, uno de ellos es Sangre con miel, una canción acústica, con ciertos tintes andinos. Nació en un viaje que hice con mi novia a Ibarra. Me llevé un charanguito que me conseguí en Bolivia y de ahí salió el color andino que tiene. La canción habla un poco sobre estas dinámicas actuales de búsqueda de justicia social en las redes”.