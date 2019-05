Sello discográfico convierte La camisa negra de Juanes en canción de cuna 

LEA TAMBIÉN

Lady Gaga, Beyoncé, Metallica, Taylor Swift y Nirvana son algunos de los artistas cuya música ha sido transformada en canciones de cuna por Rockabye Baby, que apuesta ahora por el roquero colombiano Juanes como el primer músico latino de esta particular lista.

"Escuché a Juanes por primera vez hace casi 10 años y siempre supe que lo quería en mi catálogo", asegura Lisa Roth, creadora del sello discográfico que se ha dado a la tarea de hacer versiones para bebés de artistas para adultos.

La empresaria asegura que se "enamoró" de la música del cantante de La camisa negra desde que por casualidad lo escuchó en el automóvil de su hermana, aunque no entendió sus letras pues no habla nada de español.

Aunque Juanes no participó directamente en las versiones y producción del disco, se ha declarado "emocionado".

"Es un honor para mí hacer parte de este proyecto", dice el artista colombiano desde su estudio. "Cómo artista y padre de familia, sé lo importante que es tener esta conexión con tus hijos a través de la música desde una temprana edad".

Fue esa justamente la meta de Roth cuando creo Rockabye Baby hace casi dos décadas. "La música para bebés era todo lo mismo", explica Roth, cuyo apellido avala su pedigrí musical: su hermano es el cantautor y productor David Lee Roth, cantante de la banda de rock Van Halen.

La semilla de Rockabye Baby nació después de buscar infructuosamente un regalo musical para el bebé de una amiga que estaba por nacer. Con una mezcla de burla y humor declaró que debería existir algo como "Sex Pistols para bebés".

No era la única que pensaba igual, y el concepto prendió de tal manera que no solo se convirtió en una empresa exitosa, sino que ha sido recibida con entusiasmo por los propios músicos.

"Tomamos las canciones de los artistas que funcionan con nuestro concepto", explica. Con excepción de algunas estrellas que no dan derechos a nadie para usar su música, "todos los que hemos abordado nos han concedido las licencias", indica.

Los temas son adaptados y grabados de forma instrumental con instrumentos "relajantes" y en el caso de la música de Juanes se escogió el xilófono como instrumento principal. Entre las canciones incluidas están A Dios le pido, Yerbatero, Es por ti, Volverte a ver, Me enamora, La luz y Fotografía, entre otras.

El catálogo de Rockabye Baby tiene más de 100 producciones, entre las que también están temas de artistas tan diversos como The Beastie Boys, Adele, Drake, Johnny Cash, The Doors y la banda sonora de la exitosa obra de teatro musical Hamilton.

"Empezamos con rock, pero cada vez sumamos más géneros", indica Roth, quien aún encuentra humor en las versiones de canciones de cuna de temas de bandas de metal como Iron Maiden, Rush, Black Sabbath y Kiss.

Según Roth, las más vendidas han sido las versiones para bebé de las canciones de Los Beatles, Coldplay, Queen y Journey, pero una sorpresa fue el éxito de los temas de Blink-182.

En total, en 2017 el 59 % de las ventas fueron descargas en internet con 315 millones de reproducciones y han vendido más de 400 000 discos vía digital, más de 2 millones de canciones y 1,8 ventas de discos físicos.

Roth rechazó que la decisión de incorporar a Juanes como su primer artista latino busque específicamente presentar la empresa al creciente número de padres hispanos. "La buena música trasciende idiomas o culturas", afirma.

"Nuestra meta siempre ha sido crear puentes entre las familias. Los padres y abuelos comparten su música favorita con sus bebés con Rockabye Baby", indica.

No obstante, reconoce que entre sus planes inmediatos están otros diez artistas que han escrito sus letras en español, aunque declinó dar nombres. "No quiero quitarle impacto, pero tendremos al menos uno más este año", dice.

También tiene una larga lista de otros artistas latinos cuya música quisiera adaptar, entre los que está Marc Anthony.

El propio músico neoyorquino de origen puertorriqueño publicó en 2017 el disco instrumental 'Marc Anthony for Babies', iniciativa que se sumó en el mercado a proyectos de música infantil como los editados por la mexicana Thalía y los venezolanos Chino y Nacho.