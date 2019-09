Camilo Sesto: un legado musical de más de 40 producciones discográficas

LEA TAMBIÉN

Camilo Sesto dejó este mundo el sábado 7 de septiembre y queda una huella imborrable en la canción romántica, hecho que resaltan sus colegas y admiradores, que pertenecen a más de una generación.



Tras el anuncio de su fallecimiento, que se habría producido en un hospital de Madrid, según información de la televisión pública española RTVE, los familiares del artistas informaron que los restos del artista serán velados mañana en Madrid, a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.



“Se informa que mañana lunes 9 de septiembre será instalada la capilla ardiente en S.G.A.E. calle Fernando VI n°4 en Madrid de 11:00 a 20:00 horas. Para todos aquellos que quieran darle el último adiós”.



Prolífico compositor e intérprete, Camilo Sesto deja un importante legado musical en más de 40 producciones discográficas, a lo largo de 55 años de carrera. En el 2018 se publicó su último proyecto discográfico, ‘Camilo Sinfónico’, un álbum de 15 canciones que repasa algunos de sus más grandes éxitos acompañados por la Orquesta de RTVE y varios amigos artistas, como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo. El próximo 13 de septiembre estaba previsto el lanzamiento de una edición limitada en vinilo de este disco. El 16 de septiembre iba a cumplir 73 años.

En ‘Camilo Sinfónico’, el productor José Herrero combinó las pistas de voz de las cintas originales de Camilo Sesto con la grabación de la Orquesta de RTVE y la voz de algunas de las mejores voces femeninas de la música española. En declaraciones a EFE, Herrera dijo que la idea de hacer este disco surgió a partir de la presentación en directo de Vivir así es morir de amor, interpretada por Mónica Naranjo con la Orquesta y Coro de RTVE, en 2016.

Con más de 70 millones de discos vendidos en toda su carrera, los inicios de Camilo Sesto se remontan a los años 60, cuando participó en un par de grupos de pop, antes de publicar su primer disco en solitario ‘Algo de mí’, en 1971. En ese álbum quedó consignado el talento para el canto y la composición del artista español en temas como Algo de mí, Esa paloma, Hoy como ayer o A ti Manuela, todos compuestos por Camilo Sesto.

Otro de los hitos musicales en su carrera fue ‘Jesucristo Superstar’, un disco doble producido por el propio Camilo Sesto, junto con José Fernández y Teddy Bautista. El álbum se deriva de la participación del artista español en la famosa ópera rock creada por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, en la que Sesto interpretó el papel de Jesús de Nazaret, en el Teatro Alcalá Palace, de Madrid.

‘Sentimientos’, publicado en 1978, es el disco que consagra a Camilo Sesto como el ícono de la balada y la melodía española. Vivir así es morir de amor es una canción que ha trascendido en el tiempo para convertirse en el tema más celebrado y personal del cantautor español. Las dos caras del vinilo contienen 10 canciones, que reúnen las mejores virtudes del intérprete y compositor romántico, entre las que también se destacan El amor de mi vida y algunas de sus primeras incursiones en la interpretación en inglés como Angela y Do You Know.

Su inquietud musical lo llevó a grabar canciones en inglés, alemán, japonés, catalán y portugués y a componer para artistas como el español Miguel Bosé, la dominicana Ángela Carrasco, la estadounidense Lani Hall o el mexicano José José.