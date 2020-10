Camilo estrena la temporada de conciertos acústicos previos a Latin Grammy

LEA TAMBIÉN

El artista colombiano Camilo estrena este 29 octubre del 2020 las sesiones acústicas de 2020 'Camino a los Latin Grammys', que organiza la Academia de Música Latina antes de la entrega de los galardones, que este año se realizará el 21 de noviembre.

“Cuando uno está chiquito y empieza cantar, a tocar algún instrumento, siempre te dicen a ver si te ganas un Grammy. Tener esta posibilidad ahora con mi propio trabajo, con mi primer disco, supera todos los sueños”, dijo a Efe el artista, quien tiene seis nominaciones por sus trabajos dentro de su disco “Por primera vez”, que sacó al mercado en abril de este año.



Para el artista de 26 años, lo mismo aplica con la serie de conciertos que ofrece la Academia y que antes que él han tenido como protagonistas a Alejandro Sanz, Maná, Franco de Vita y Juanes.



“Cuando me invitaron sentí más que un honor. Fue como un reconocimiento implícito de que estamos haciendo las cosas bien, aunque hicimos (con su equipo) este disco sin estar pensando en premios. Uno ni se imagina que algo así puede pasar con el primer disco”, admitió.



“El repertorio incluirá los temas de Por primera vez, además de algunas de las canciones que he hecho para otros artistas y colaboraciones en las que he participado”, reveló.

La lista es larga, pues Camilo comenzó en la música a los 14 años y aunque nunca antes de este año había tenido un disco propio, sus composiciones incluyen éxitos como “El clavo” de Prince Royce y el remix con Maluma, “Padentro” de Juanes y "Sin pijama" de Becky G y Natti Natasha, entre otras.



También está “Tatuaje”, el tema de Rauw Alejandro que con la participación de Camilo se convirtió en uno de los temas en español más reproducidos en TikTok.

Los números de la plataforma indican que ha habido hasta ahora más de 540 millones de reproducciones de la canción y 1,4 millones de videos con el #tatuajechallenge, en el que los usuarios se graban haciendo la coreografía creada por un grupo de amigas lideradas por Evaluna Montaner, la esposa de Camilo desde febrero.



El cantautor aseguró que algunas de estas ya han encontrado su espacio en el repertorio del recital, además de colaboraciones como “La boca”, con sus cuñados Mau y Ricky, y sus propios temas como “Tutu”, que lanzó originalmente con Pedro Capó y al que se sumó Shakira en el remix, y la exitosa balada “El mismo aire”, que tras la versión original recibió voz del español Pablo Alborán.