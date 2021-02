La actriz Cameron Diaz confirma su retirada del cine tras ser madre

La actriz Cameron Diaz, de 48 años, señaló que no tiene intención de volver a la pantalla grande después de haberse convertido en madre.

“Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, señaló la actriz durante el programa de radio 'Quarantined With Bruce'. “Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante mucho tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”.

Cameron Diaz se convirtió en madre por primera vez en diciembre de 2019 cuando nació a su hija Raddix. La actriz anunció en enero de 2020 que ella y su esposo, el músico Benjamin Madden, habían sido padres de una niña que nació por vientre de alquiler.



Video: YouTube / Canal: Radio Andy

“No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, contó la interprete de 'Los ángeles de Charlie', 'Algo pasa con Mary' o 'La boda de mi mejor amigo'.



Con respecto al hecho de volver en algún momento al mundo del cine, la actriz señaló: “No me lo imagino, nunca puedes decir nunca a nada en la vida y yo no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre”.



Diaz, que alcanzó la fama con apenas 22 años gracias a su primera película, 'La máscara' agregó, durante la entrevista, que si se dedicara al cine no podría dedicar tiempo a su hija. “Pienso que no podría ser la madre que soy ahora, que no lo sería. Y lo siento por otras muchas madres que no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar. Lo que sea a lo que se dediquen, lo siento por ellas y por sus hijos. Pero criar a un hijo realmente requiere de toda una tribu, y yo me siento bendecida por estar aquí y ahora con mi hija. Y lograr ser la madre que quiero ser es una suerte. Soy una privilegiada y este es un privilegio muy, muy grande”.



La actriz y Benjamin Madden, músico de la banda Good Charlotte, son esposos desde principios de 2015. Raddix es su única hija.



Desde 1994 y hasta 2014, Diaz protagonizó más de medio centenar de películas y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood. Algo que le hizo lograr ser la actriz mejor pagada del mundo entre 2007 y 2008, cuando cobraba USD 50 millones por cada proyecto en el que participaba, señaló el portal español El País.

