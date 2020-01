El cameo de Ezra Miller en 'Crisis on Infinite Earths' que conecta el Arrowverso con el DC Universe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No es un secreto: 'Crisis on Infinite Earths' se ha convertido en el gran 'crossover' televisivo del universo cinematográfico de DC Films. La serie -que forma parte del sexto evento cruce anual del 'Arrowverso'- no ha dejado de sorprender con interesantes cameos como el de Tom Welling (Superman en 'Smallville') o Michael Keaton, retomando su rol como Batman, aunque solo en la imagen de un periódico. Pero la noche del martes 14 de enero del 2020, llegó el cara a cara de Grant Gustin, protagonista de 'The Flash', con Ezra Miller, el Flash de DC.



El cameo en el capítulo final del 'crossover' -difundido a través de las redes sociales de DC- confirma que el Arrowverso forma parte del multiverso creado por DC, incluyendo sus películas.



La escena es corta, aunque contundente. Miller -quien interpreta a Barry Allen, nombre de pila de Flash, aguarda en los laboratorios Star cuando la versión televisiva del superhéroe, llevada la vida por Gustin, viaja a través de la Speed Force y llega.



Sorprendido, Miller pregunta a su par sobre su identidad. Gustin le responde que es Flash, pero él dice: "¿El qué?", pues en las películas de DC, él no se identifica con ese nombre.

El Flash televisivo está atónito, pero entiende que su encuentro es legítimo. Miller, en cambio, no lo cree y bromea cuando -minucioso- desentraña el traje de Gustin: "¿Es un cosplay, quieres una 'selfie', hermano?", le dice.

Video: YouTube Cuenta: TV Promos



El pequeño adelanto del episodio de 'Crisis on Infinite Earth: Part 4'-que será emitido este miércoles 15 de enero en la cadena de televisión The CW- da esperanza a los seguidores del superhéroe que aplaudieron su participación en 'Justice League'. El anhelo es claro: que DC decida producir una película en solitario sobre el hombre más rápido con vida.



En las redes sociales de DC, el corto cameo ha recibido más de un millón y medio de visualizaciones, hasta las 10:00 de este 15 de enero.