Inminentes cambios de privacidad de Apple inquietan a Snap pese a mejores ingresos

Snap Inc, propietario de la popular aplicación de mensajería fotográfica Snapchat, advirtió el jueves 4 de febrero de 2021 que los próximos cambios en la privacidad de Apple Inc podrían perjudicar al negocio y publicó resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de los analistas en el crecimiento de usuarios e ingresos.

Las acciones de Snap cayeron un 7% a USD 54,02 en operaciones después del cierre del mercado. Snap dijo que los cambios de privacidad previstos por Apple Inc, que pedirán a los usuarios de iPhone que den su consentimiento para los anuncios personalizados, podrían presentar un "riesgo" para la demanda de anunciantes, pero agregó que no está claro cómo los cambios podrían afectar el negocio de Snap a largo plazo.



"La interrupción de la segmentación de anuncios causada por los cambios de privacidad de iOS 14 será claramente una preocupación para Snap, que ha estado aumentando constantemente su arsenal de formatos de anuncios y anunciantes", dijo Tom Johnson de la agencia de publicidad Mindshare Worldwide.



Facebook Inc ha estado librando una lucha pública contra los cambios de Apple, argumentando que el fabricante del iPhone se está comportando de manera anticompetitiva. Los usuarios activos diarios de Snap, una métrica observada por inversores y anunciantes, aumentaron un 22% interanual a 265 millones en el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre. Los analistas esperaban 258 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

La aplicación obtuvo los mayores avances en regiones fuera de América del Norte y Europa, con un crecimiento del 55% en usuarios activos diarios.



Los ingresos, que Snap genera principalmente a partir de las ventas de anuncios, crecieron un 62% a USD 911 millones, superando fácilmente la estimación de consenso de Wall Street de USD 857,4 millones. La pérdida neta de Snap se redujo a USD 113 millones, u 8 centavos por acción, desde los USD 240,7 millones, o 17 centavos por acción, de un año antes. La compañía pronosticó que los usuarios activos diarios del primer trimestre crecerán un 20% con respecto al mismo período del año anterior a 275 millones, y que los ingresos rondarán los 730 millones.