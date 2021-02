¿Qué pasará el lunes 8 de febrero con el WhatsApp de quienes no aceptaron los nuevos términos y condiciones?

Falta menos de un día para que se cumpla el tiempo que había determinado inicialmente la aplicación de mensajería WhatsApp para que sus usuarios aceptaran las nuevas políticas.

Muchos usuarios optaron por no aceptar y aún continúan con la aplicación en su celular y otros, aunque recibieron el mensaje para aprobar el cambio, simplemente lo dejaron pasar y hoy todavía no han tomado ninguna acción al respecto.



Los anuncios de cambios en las condiciones de WhatsApp causaron revuelo, pues según explicó recientemente a Diario El Tiempo de Colombia, Áxel Díaz, director de Adalid Corp. y experto en seguridad informática, estos "permitirían usar toda la información que recopila WhatsApp a todo el conglomerado de Facebook".



Por eso, según reportaron medios especializados, hubo una migración masiva a nuevas alternativas de mensajería como Telegram y Signal. Aun así, muchos todavía no borran la primera de su celular, como informó el portal especializado ‘Computer Hoy’.



Pues bien, ante todo este panorama, continúan las dudas frente a lo que pasará con los usuarios que siguen con la aplicación en su móvil y aún no aceptan las políticas o definitivamente se negaron a ellas. La respuesta es que por lo pronto nada, ya que la compañía decidió mover la fecha de la actualización para que los usuarios entiendan los cambios y esto será en mayo.



Esto quiere decir que, si el dispositivo todavía tiene la aplicación, seguirá con su funcionalidad normal. “No se suspenderá ni eliminará ninguna cuenta el 8 de febrero. Además, tomaremos una serie de medidas para aclarar la desinformación con respecto a la forma en que funcionan la privacidad y la seguridad en WhatsApp. Luego, pediremos gradualmente a los usuarios que revisen la política a su propio ritmo antes de que se habiliten las nuevas opciones para empresas el 15 de mayo”, informó la compañía en un comunicado oficial publicado en su página.



Y concluyó diciendo que fue justamente WhatsApp quien ayudó a brindar el cifrado de extremo a extremo a sus usuarios en todas las latitudes del mundo y que precisamente esa es la razón por la cual comprometidos con defender esa tecnología.