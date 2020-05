Sorpresivo cambio de imagen de la cantante británica Adele

LEA TAMBIÉN

La cantante británica Adele sorprendió a sus seguidores de Instagram con la publicación de una imagen el martes 5 de mayo de 2020 en la que se destaca su cambio físico.



La fotografía compartida es la primera en la que se observa la drástica pérdida de peso de la intérprete de Rolling in the deep. En el texto que acompaña a la imagen, a propósito de su cumpleaños número 32, hace un reconocimiento a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del covid-19.



El mensaje dice: "Gracias por el amor de cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco. ¡Quisiera agradecer a todos nuestros socorristas y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Son realmente nuestros ángeles. 2020 bien adiós gracias".​



La artista, en la imagen, posa con un vestido negro muy sonriente. Entre los comentarios se leen cientos de mensajes de asombro por su cambio de apariencia y muchos otros elogiaron su nueva imagen.



Hasta este miércoles 6 de mayo de 2020, la publicación alcanza más de seis millones de Me gusta.



En diciembre de 2019, la cantante de Someone like you dejó ver en unas fotos navideñas en las que se evidencia una modificación de su figura, pero no se la había visto tan delgada como en la foto recientemente compartida.