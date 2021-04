'Call of Duty: Warzone' supera los 100 millones de usuarios en todo el mundo

'Call of Duty: Warzone', el exitoso videojuego de batalla real gratuito de Activision, ha superado los 100 millones de usuarios suscritos en todo el mundo, según desvela esta empresa de videojuegos norteamericana a través de las redes sociales.

"100 millones de jugadores y subiendo. Gracias a todos por estar ahí. #Warzone no sería posible sin ustedes", señala la compañía a través de su cuenta oficial de Twitter después de conseguir esta cifra tan elevada de suscriptores en poco más de un año (el juego se lanzó en marzo de 2020).



Este hito posiciona a este 'Call of Duty' por delante de sus competidores, como 'Apex Legends', de Electronic Arts, uno de los pioneros en esta modalidad de 'battle royale' gratuito y que necesitó más de dos años en lograr este número de seguidores.



Por otro lado, este jueves 22 de abril, Activision publicó la gran actualización con la que 'Call of Duty: Warzone' comenzará su temporada 3 y en el que "hordas de zombies invadirán Verdansk, cambiando por completo el mapa de juego", señala la compañía.



'Call of Duty: Warzone', disponible en PS4, PS5, Xbox One y Series, además de PC, es un videojuego de batalla real gratuito (aunque puede ir ampliándose mediante micropagos) ambientado en el mundo de este emblemático videojuego de estilo bélico, y en el que 100 jugadores saltan a la vez en paracaídas sobre un escenario gigante para luchar todos contra todos.