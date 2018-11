Calculan ventas por más de USD 500 000 en la feria del libro de Quito

LEA TAMBIÉN

La XI Feria Internacional del Libro y la Lectura (FILL 2018) que termina hoy, domingo 18 de noviembre del 2018, en Quito, ha dejado ventas superiores a los USD 500 000, según cálculos preliminares revelados por el gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura "José de la Cuadra", Edgar Allan García.

"Me cuentan los directivos de las editoriales y las librerías que ha sido una venta gigantesca, más grande que el año pasado, que fue una feria histórica en cuando al nivel de ventas. Se vendió más de USD 500 000 dólares", dijo García, titular del Plan Nacional perteneciente al Ministerio de Cultura.



Y puntualizó: "Al parecer se ha superado con creces esa cifra en esta feria".



Un resultado que le revela que "más allá de lo que muchos opinan específicamente acerca de la crisis del libro, el libro goza de buena salud y el interés de la población por el libro está creciendo".



Comentó que la Feria, que comenzó el pasado 9 de noviembre, contó por primera vez con una ronda de negocios con la presencia de editores de Argentina, Perú, Colombia, Centroamérica y México para que se entrevistaran con editores y autores de Ecuador.



Aunque aún no tienen resultados sobre esa ronda, destacó que fue una oportunidad para que las obras ecuatorianas se proyectasen fuera de las fronteras.



García destacó la afluencia de público a la Feria en la que calificó de "excelente" la agenda literaria, así como a la lista de invitados en una instalación mucho más grande que el año pasado.



Al cumplirse hoy la última jornada, hubo descuentos de hasta el 30% en varios libros, así como ejemplares que se vendían por dos dólares.



Fausto Coba, gerente general de Librería Española, dijo que notó "un poco más" de presencia de público que el año pasado, cuando "ya hubo mucho más afluencia de lo que siempre había habido en las ferias de Quito".



Contó que antes en las ferias se hallaba "mucho saldo" pero ahora han presentado novedades "de todo" tipo.



De acuerdo a Coba, entre los títulos más vendidos en la feria figuran "Yo seré la última" de Nadia Murad, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2018 junto a Denis Mukwege por sus esfuerzos para erradicar la violencia sexual como arma en guerras y conflictos armados.



Además, "Mi historia", de Michelle Obama, y "Tú no matarás", de Julia Navarro, explicó al comentar que en la última jornada, este domingo tuvo gran acogida la presencia del poeta rumano Miguel Gane, quien estuvo firmando autógrafos.



De su lado, Yolanda Escobar, directora de Cultura en el Espacio Público del Municipio de Quito, se mostró complacida por la cantidad de asistentes a la Feria en su último día y por la acogida que tuvieron las publicaciones del Ayuntamiento, según dijo.



Consideró que la falta de más editoriales extranjeras pudiera deberse a que "quizá no está tan posicionada esta Feria y sí las de otras ciudades de Latinoamérica".

"Pero me imagino que es una construcción que se va haciendo poco a poco y si esta Feria ya fue más exitosa que la del año pasado, puede ser que así se vaya construyendo y las editoriales extranjeras se animen a venir paulatinamente", subrayó.