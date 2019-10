Calamaro se disculpa por actuación 'horrible' en Bolivia al sentirse cansado

LEA TAMBIÉN

El músico argentino Andrés Calamaro se disculpó por lo que consideró una actuación "horrible" en Bolivia, tras la que aseguró sentirse como "caballo viejo y cansado" que está al "límite" para cantar.

"Perdona Cochabamba, estuve horrible. Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo", publicó en Facebook el veterano artista bonaerense tras su actuación anoche 3 de octubre de 2019 en esta ciudad boliviana.



Andrés Calamaro actuó en un hotel de Cochabamba dentro su gira 'Cargar la suerte', en lo que calificó como "una pesadilla", por "no tener buenas sensaciones en el escenario".



"Ni la altura es excusa, ni los horribles teléfonos en alto, ni el escenario; mía es la responsabilidad", añadió en un mensaje en la red social sobre su concierto en esta ciudad, situada a unos 2 500 metros de altura en el centro de Bolivia.



"Caballo viejo y cansado. Dudo que pueda cumplir con mis responsabilidades que no son pocas", comentó, para asumir que sus muchos años cantando "están todos en los pulmones y en la garganta".



"España fue una muy bonita temporada, pero dudo que pueda remontar la de barriletes que me esperan este año y el próximo", comentó sobre sus anteriores conciertos en escenarios españoles este año y los próximos previstos en varios países de Sudamérica.



"No tengo excusas ni a quien echar culpas", agregó el músico de 58 años, que posee nacionalidad argentina y española.



El cantante, compositor y productor aseguró que lo de anoche "debería ser una advertencia", al darse cuenta de que "para cantar tanto estoy en mi límite".



El mensaje del que fuera miembro de Los Rodríguez generó numerosos comentarios en la red social, la mayoría de apoyo al vocalista e instrumentista, que lleva en los escenarios desde la década de 1980 y cuenta con galardones como varios

Calamaro tiene previsto actuar este sábado en la ciudad boliviana de Santa Cruz, para después continuar su gira por Chile.