Un pez 'cayó del cielo' y se incrustó en una camioneta en Estados Unidos, ¿cómo pasó?

Era un día normal. Ed Lineberger, un ciudadano estadounidense, transitaba con su vehículo en las calles de Kingston, en el estado de Tennesse cuando observó que un pez caía del cielo directo a su automotor. Cuando bajó para ver qué había sucedido, observó al animal muerto e incrustado al parachoques delantero.

El hombre decidió registrar ese momento y las imágenes se difundieron en redes sociales. La pregunta, sin embargo, era colectiva: ¿cómo sucedió?



El 16 de agosto del 2020, la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennesse explicó lo ocurrido. "Hemos visto muchos animales salvajes atropellados por vehículos, pero nunca una pez", afirmó la entidad.



De acuerdo con la institución, habría sido un águila calva, perseguida por una águila pescadora, la que habría dejado caer una lobina blanca sobre el vehículo. "Ambas aves rapaces se alimentan de peces, por lo que parece que el águila pescadora estaba tratando de robarse la comida de la otra. Sin embargo, la verdadera víctima fue el pez", escribió la Agencia en su página oficial de Facebook.



Tras la explicación, las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron diversas, incluso varios decidieron contar historias similares a las de Lineberger.



Un seguidor de la página escribió: "A mí me pasó hace ya varios años. Todavía no sé qué fue lo que pasó en realidad. El pez golpeó de frente el auto, rebotó y luego impactó el parabrisas. La verdad es que no sabemos qué era, pero seguramente fue algo que dejó caer un pájaro".