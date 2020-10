Café de especialidad llega en botellas a los hogares

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ahora se puede degustar café ecuatoriano de especialidad en casa; esta experiencia ya no es exclusiva de las cafeterías. Esto gracias a tres emprendimientos que crearon productos preparados y semipreparados con granos de gran calidad: Coffee Relief, Wild Rabbit y Quishr.

El café de especialidad es el resultado de trabajo enfocado en la excelencia a lo largo de la cadena de producción. Los altos estándares manejados desde los caficultores, por el tostador y hasta el barista se degustan en la bebida servida. Las propiedades organolépticas y el balance de sabores se destacan.

Mokas y espressos en casa



Coffee Relief es una marca de café que tenía planificado abrir su cafetería en el segundo trimestre de 2020. La pandemia cambio la agenda, sin embargo, también le presentó una oportunidad.



“Ser empáticos nos ayudó a visualizar las necesidades de los consumidores”, dice Nardelia Espinoza, presidenta de la firma. Explica que su equipo identificó la nostalgia de salir y tomarse un café que sentían las personas durante el confinamiento.



El Coffee Relief creó una línea de cafés de especialidad preparados y semipreparados. El catálogo cuenta con mokas, espressos, ‘cold brews’ o infusiones en frío, y tés de cereza de café.



Los mokas son una especie de esencia lista para mezclar con leche caliente o fría. Estos son elaborados a base de espresso de café seleccionado y de chocolate fino de aroma.



Los espressos también están listos para agregarles leche o agua. Mientras tanto, los ‘cold brews’ se pueden beber solos o con un poco de leche.



En cuanto a los tés de cereza de café hay dos alternativas: una infusión y una bebida carbonatada. Tienen aromas a tamarindo y jamaica. Son altas en cafeína y vitamina C.



Infusión fría y refrescante



Wild Rabbit Cold Brew es el emprendimiento de la barista Daniela Ramia. La marca nació con el fin de dar a conocer el café de especialidad extraído en frío.



Ramia trabaja con microlotes de productores de diferentes provincias. Ahora, cuenta con granos de Pichincha y Zamora Chinchipe.

El ‘cold brew’ es un tipo de extracción en frío. Primero se muele el café, se extrae en frío por 42 horas y luego se filtra y embotella.



El resultado es una bebida ligera con notas achocolatadas, amaderadas y dulces, similares a la panela o a la melcocha. Por ello, no se le agrega ningún endulzante.



El producto está listo para tomar. Aunque se conserva bien, hay que mantenerlo en la refrigeradora.



“El ‘cold brew’ es bueno para quienes no pueden tomar café por el estómago sensible o no les gusta el sabor fuerte”, dice Ramia.



Además del ‘cold brew’, Wild Rabbit tiene un ‘cold brew’ con CBD o extracto de cáñamo. Este tipo de bebidas se han popularizado mucho en países donde se ha legalizado el consumo de CBD, como Estados Unidos.



Ahora que en Ecuador también es legal el uso de este derivado del cáñamo, este emprendimiento le apuesta a la innovación.



Esta fórmula, de acuerdo con Ramia, es energizante, pero al mismo tiempo es relajante. Se recomienda su uso para personas que tienen trabajos muy demandantes y para deportistas.

La cereza del café, revalorizada



Quishr elabora dos tipos de bebidas a partir de la cereza del café: un té y una limonada.



José Valarezo encontró una oportunidad en la cereza del café. Esta se desecha en el proceso de despulpado, es decir, cuando se la separa del grano.



A través de la finca Café Frajares, Quishr capacita a caficultores del Noroccidente de Quito en el procesamiento de la fruta.



La altitud de la zona, unos 1700 msnm, y el lugar, uno de los más biodiversos del planeta, le dan características únicas al grano y a la fruta del café.



La cereza del café madura es dulce y rica en sabores, cafeína y vitaminas antioxidantes.



Valarezo compra la pulpa y la seca. Después prepara los productos de Quishr. Estas bebidas tienen 80% de cafeína, por lo que son consideradas energizantes naturales. Una taza de café, en comparación, tiene 40% de cafeína.



Quishr también elabora mermeladas y helados de cereza de café bajo pedido.