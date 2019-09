La búsqueda viral de Luisito Comunica que terminó en estafa

LEA TAMBIÉN

Al YouTuber Luisito Comunica -cuyo nombre de pila es Luis Villar- le conmovió la historia de su ‘seguidor’ Sergio Ramírez. Él, un hombre que decía tener 60 años, comentó en junio del 2019 en uno de los videos de Villar y confesó que gracias a sus producciones pudo viajar al menos por la pantalla. Conmovido, el YouTuber convocó a sus seguidores para encontrar al misterioso hombre. La búsqueda generó la respuesta de miles de usuarios hasta que descubrió que todo fue mentira.

El YouTuber, de 28 años, publicó un video el pasado domingo 1 de septiembre en el que desglosó paso a paso cómo descubrió -según él- que detrás de Sergio Ramírez había un estafador.



Entre el contenido que Luisito Comunica presenta a sus seguidores está el video Así es viajar en primera clase que data del 2017, donde registra las principales características de trasladarse a otro país en los asientos exclusivos de aerolíneas internacionales.

¿Recuerdan al señor de 60 años que queríamos llevar de viaje?



Pues hackearon su canal y pusieron a un hombre URUGUAYO a actuar y decir que es él. Jajajaja.



Qué feo que de algo bien bonito que queríamos hacer, un grupo de personas feas se aprovechó. Qué mala es alguna gente :’( — Luis El Crack (@LuisitoComunica) 28 de agosto de 2019

En un video que data del 2017, el usuario Sergio Ramírez comentó en junio del 2019: “Tengo 60 años. Nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos porque viajo lo que nunca pude”.



El comentario motivó más de 140 000 me gusta e impulso a cientos de usuarios a enviar mensajes al YouTuber para que conozca al seguidor. La insistencia de la comunidad tuvo su resultado. El 9 de agosto, Luisito Comunica decidió lanzar una convocatoria para encontrar al misterioso hombre, pues la cuenta no tenía una foto o suscriptores. La idea, en esencia, era encontrarlo para emprender un viaje junto a él.

Video: YouTube, cuenta: Luisito Comunica

Para el 15 de agosto, el YouTuber anunció que el canal de Ramírez había superando el millón de suscriptores aún sin tener contenido propio. Hasta ese día, lo único que se sabía del seguidor era que su residencia se situaba en Cuernavaca (México). “Sin rostro, sin identidad, logramos que tenga un millón de usuarios conectados a la cuenta, algo que requiere años de trabajo”.

Todo iba bien, dice Villar en el video, hasta que alguien decidió ‘hackear’ el canal. “Él se quería hacer pasar por Sergio Ramírez para ganar seguidores pero no me pareció tan grave”. Pero lo que sucedió después cambió el panorama.



El viernes 30 de agosto, un video fue difundido en el canal de Ramírez. En él apareció un hombre -de unos 60 años- que clamaba ser el seguidor a quien Luisito Comunica buscaba. Sin embargo, algo no calzaba: su acento revelaba que podía ser de países como Argentina, Uruguay o Paraguay.



A raíz de esa producción, Luisito Comunica descubrió que se trataba de una presunta estafa. “Una persona -de la cual no voy a decir su nombre porque no vale la pena- se contactó con el ‘hacker’ del canal del señor de 60 años para comprarlo. Llegaron a algún acuerdo y ahora están intentando estafar de la manera más baja. Contrataron a un hombre de 60 años y lo hicieron pasar por Sergio Ramírez”, relata.

Video: YouTube, cuenta: Sergio Ramírez

Indignado, el YouTuber pidió a toda la comunidad que retire su suscripción del canal de Ramírez. Sin embargo, el sábado 31 de agosto, otro video apareció en esa cuenta. En él apareció el mismo hombre que reitera que él escribió el comentario que se viralizó en redes y que conmovió a Villar. “No pensé que iban a tratarme así. Me atacaron, me insultaron, hasta me amenazaron de muerte. Sí, mentí. Yo vivo en Uruguay pero dije que vivía en Cuernavaca porque sino no me iban a contactar”, dice el hombre.

Él clama ser Sergio Ramírez y afirma que trabaja en una veterinaria. “Mi sueño es contactarme con Luisito”, asegura. Asimismo, invitó a los seguidores de su canal a descargar una ‘app’ en la que -según él- está “toda la documentación que prueba mi identidad”.