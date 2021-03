¿Vida en otros planetas? Científicos hablan de sus enigmáticos hallazgos

Uno de los grandes misterios que la humanidad no ha podido develar por completo es la existencia de vida alienígena. Esta búsqueda despierta mucho interés hoy en día.

El catedrático principal de Astrofísica de la Universidad de Harvard, el israelí-estadounidense Abraham Avi Loeb, está convencido de que hay vida inteligente fuera de la Tierra. Esta teoría la sostiene en su libro 'Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra'.



En su obra, sostiene que Oumuamua, un curioso objeto interestelar observado mientras cruzaba el Sistema Solar en octubre del 2017, no es una roca desprendida de otra estrella, sino que se trata del primer signo de vida inteligente de origen extraterrestre.



El año pasado, los científicos también dieron a conocer un extraordinario hallazgo que generó mucha expectativa en la población mundial.



Se trata de la existencia de un rastro gaseoso que solo suelen emitir organismos vivos. Se lo encontró en las nubes de Venus. Es un gas conocido como fosfina, una molécula formada por un átomo de fósforo y tres de hidrógeno.



En la Tierra se asocia a la fosfina con la vida: en nuestro planeta esta sustancia la producen microbios que viven en las entrañas de animales, o en ambientes pobres en oxígeno como los pantanos.



Los científicos apuntan también a la probabilidad de encontrar algún signo de vida alienígena –aún no comprobado- en exoplanetas, ubicados fuera del sistema solar. Estos rotan alrededor de su estrella a una distancia similar a la que separa el Sol de la Tierra, una “zona habitable”. Esta aumenta la posibilidad de encontrar agua líquida y una atmósfera protectora, condiciones que se consideran beneficiosas para la vida.



El físico Renán Jiménez recuerda que no basta encontrar hielo, muchos planetas lo tienen. Pero este elemento no puede mantener vivos a microorganismos u otros seres más complejos. La vida necesita ciertas cantidades de agua líquida, aun si está bajo capas de hielo u oculta en regiones subterráneas.



El experto señala que otro factor importante a considerar es que la mayoría de seres vivos que conocemos no son capaces de soportar temperaturas extremas. En el espacio exterior los cuerpos celestes son o demasiado fríos o extremadamente calientes.



Según Christian De Duve, Premio Nobel de Medicina, la vida alienígena debe surgir casi necesariamente en un planeta si se producen unas condiciones físicas similares a las que tenía la Tierra hace 4 000 millones de años.



"Existen miles de millones de estrellas del mismo tipo que nuestro Sol solo en la Vía Láctea. La nuestra es tan solo una entre las más de diez mil millones de galaxias del universo observable. Además, nada impide que la vida pueda desarrollarse en planetas que giren alrededor de otras estrellas que no se parezcan al Sol incluso -aunque probablemente esta vida sería muy diferente a la que conocemos-", dice De Duve.



El vehículo Perseverance explora ahora en Marte la posibilidad de detectar vestigios de vida. No busca organismos vivos sino algo similar a los estromatolitos, bacterias petrificadas que tienen miles de millones de años en la Tierra. Los dos planetas fueron muy parecidos en el pasado.