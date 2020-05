Buckingham Palace confirma anulación del censo de cisnes reales, una tradición secular

LEA TAMBIÉN

El Palacio de Buckingham confirmó este lunes 18 de mayo de 2020 que el censo anual de cisnes reales, una tradición británica que había sido cancelada en una sola ocasión en casi 900 años de existencia, no se realizará este año a causa de la epidemia de coronavirus.

“El 'Swan Upping', censo anual de la población de cisnes en el río Támesis, no tendrá lugar este año a causa de la epidemia de covid-19”, señaló en un comunicado el palacio, confirmando la información brindada el domingo por dos medios británicos, el Telegraph y Mail Online.



Desde 1186, el monarca del Reino Unido es el propietario legal de todos los cisnes mudos (blancos o vulgares), llamados así por un pequeño bulto negro que lucen sobre el pico. Cada año, el Swan Marker (marcador de cisnes) y sus asesores, los “swan uppers”, remontan el Támesis a bordo de botes a remo, para verificar el estado de este patrimonio real.



Vestidos con sus chaquetas rojas con insignias reales, luciendo una pluma en su gorra, los marcadores observan a los cisnes jóvenes, los miden y los pesan para confirmar su buena salud.



Este año, este ceremonial “debería desarrollarse entre el 13 y el 17 de julio, entre Sunbury-on-Thames (oeste de Londres) y Abingdon (cerca de Oxford)” , precisó el palacio. Se trata de la segunda vez desde el siglo XII que esta antigua tradición es cancelada. La precedente fue reciente, en 2012 a causa de inundaciones.



“Aunque no es inesperado, es algo decepcionante que el público y los escolares locales no puedan disfrutar el 'Swan upping' este año”, lamentó David Barber, el 'Marcador de Cisnes', subrayando que se trata de una “gran oportunidad para los jóvenes” británicos.

Originalmente, esto cisnes eran censados porque figuraban entre los platos preferidos en los banquetes reales. Antaño eran tan preciados que, en el siglo XVI, quienes robaran sus huevos eran condenados a prisión y a pagar una fuerte multa.