BTS cantará en Times Square para despedir el año

La banda surcoreana BTS y los cantantes Post Malone, Alanis Morissette y Sam Hunt amenizarán la tarde de Noche Vieja en el mítico Times Square de Nueva York en un evento organizado por la cadena de televisión ABC.

Dick Clark Productions, responsable del evento, anunció este martes 17 de diciembre del 2019 la lista de los músicos que participarán el concierto del 31 de diciembre, con el que los neoyorquinos despedirán el 2019.



Llamado Dick Clarks New Years Rockin Eve with Ryan Seacrest 2020, el anfitrión del evento anual será, como indica el nombre, el presentador de radio y televisión Ryan Seacrest, uno de los más destacados de su sector y que además es uno de los productores ejecutivos del reality show 'Keeping Up with the Kardashians'.



Además de la cantautora Alanis Morissette, participará el elenco de 'Jagged Little Pill', la obra de Broadway que llegó a los escenarios a principios de diciembre y que está inspirada en el homónimo exitoso álbum de la estadounidense.



Al concierto de Nueva York, que comenzará a las 20:00 hora local, se unirán actuaciones en Los Ángeles de la banda Green Day, Paula Abdul, Dan + Shay, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Salt-N-Pepa y Ciara.



En Nueva Orleans cantarán Usher y Sheryl Crow y presentará la estrella de la serie de televisión LGTB 'Pose' Billy Porter, y en Miami actuarán los Jonas Brothers.



El pasado 1 de enero de este año miles de personas cumplieron la tradición y despidieron bajo la lluvia el 2018 en esa emblemática plaza de Nueva York, acompañados de una colorida nube de confeti y del descenso de la icónica bola de cristal de más de 5 toneladas.

La larga espera de los asistentes estuvo amenizada este año por las actuaciones de Paulina Rubio, Sting, Christina Aguilera, New Kids on The Block o Snoop Dogg así como con la intervención de famosos y presentadores de televisión como la modelo Jenny McCarthy.