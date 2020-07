BTS estrena su nuevo disco ‘Map of the Soul 7: The Journey’

LEA TAMBIÉN

El K-pop de la agrupación BTS vuelve a ser tendencia en redes sociales con el lanzamiento de su nuevo disco ‘Map of the Soul 7: The Journey’, que finalmente llegó a las plataformas digitales este martes 14 de julio de 2020.

Los ‘7 Idols’ del pop coreano disfrutan de uno de sus mejores momentos en una carrera musical que comenzó en 2013. El pasado viernes 10 de julio del 2020, el grupo recibió la noticia de que el EP ‘Map of the Soul: 7’ se había convertido en el álbum más vendido en el primer semestre de este año, en Estados Unidos, según un informe de Nielsen Music.



Con 552 000 copias vendidas, ‘Map of the Soul: 7’ encabezó la lista de los 10 álbumes más vendidos. El 96% de esas ventas fueron discos compactos, demostrando que es un formato que sigue en vigencia y que circula como un objeto de colección entre sus fans, conocidas como Army.

‘Map of the Soul: The Journey’, el primer disco de BTS en japonés en más de dos años, sale a la luz tras el lanzamiento de los sencillos Stay Gold y Your Eyes Tell, que mantienen la línea melódica y juvenil de sus anteriores trabajos.



En una entrevista para el programa Mezamashi, el grupo describió esta nueva producción como un disco que busca reflejar el brillo del alma. Previo a su estreno, el disco ya había superado el récord de Michael Jackson al registrar más de un millón de discos en preventa.



El disco de 13 canciones incluye las versiones en japonés de temas como Make it right, Fake Love, Black Swan, entre otras.