BTS publicará su nuevo disco, 'Map of the Soul: 7' el 21 de febrero de 2020

El exitoso grupo surcoreano BTS anunció este martes 7 de enero del 2020 que el próximo 21 de febrero publicará su nuevo disco, que llevará por título 'Map of the Soul: 7'.

"Estamos deseando (recibir) el continuo interés y el apoyo de todo nuestro Army (ejército, en inglés)", dijo el grupo, en un mensaje publicado en la aplicación Weverse, en referencia al nombre que adoptan sus millones de seguidores a escala mundial.

Este nuevo álbum será el primer trabajo editado por la banda desde 'Map of the Soul: Persona', que vio la luz en abril de 2019.



"Las expectativas siguen altas mientras BTS continúa su serie 'Map of the Soul'. Los fanáticos de todo el mundo están impacientes de descubrir cómo continuará la historia desde la entrega previa, que exploró el mensaje de encontrar la alegría en el amor y comunicarse con el mundo", dijo este martes 7 un portavoz de BTS, citado por la revista Billboard, en un comunicado de prensa.



BTS es una referencia clave e imprescindible dentro del K-Pop, el estilo de pop llegado desde Corea del Sur que ha alcanzado un impacto global con millones de fans en todo el planeta.

El grupo está configurado como septeto y cuenta como integrantes con Son RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V y Jungkook.



Una reflejo de la extraordinaria popularidad de esta formación es su enorme eco en las redes sociales, donde BTS cuenta con 21,8 millones de seguidores en Instagram además de 23,4 millones y 18,3 millones en sus dos cuentas oficiales en Twitter.



Recientemente participaron como las estrellas de la fiesta de Nochevieja de Times Square en Nueva York (EE.UU.) para despedir 2019 y dar la bienvenida a 2020.



BTS tuvo ambién mucho éxito dentro del público latino.

Un ejemplo de ello es la colaboración de J-Hope, uno de los miembros de BTS, con la figura hispana Becky G, con quien firmó el single Chicken Noodle Soup"

Los fans de BTS que lo deseen podrán reservar y comprar de forma anticipada 'Map of the Soul: 7' a partir del jueves 9 de enero.