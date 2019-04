Bruselas se convierte temporalmente en el centro astronómico del universo

LEA TAMBIÉN

La ciudad de Bruselas, capital de Bélgica y de las instituciones de la Unión Europea, se ha convertido en el centro del universo de la astronomía, desvelando la primera imagen de un agujero negro y albergando la celebración del centenario de la Unión Astronómica Internacional (UAI).

"Por qué necesitarían un astrofísico en Silicon Valley o en el Banco Mundial?", lanzó el español Bruno Sánchez-Andrade Nuño, doctor en astrofísica que pasó cuatro años trabajando para el Banco Mundial y con experiencia en el universo de las ONG, a los científicos congregados este jueves en el Palacio de la Academia de Bruselas para hablar de astronomía, pero no sólo.



Sánchez-Andrade fue un de los ponentes de los actos de celebración de los cien años de vida de la UAI. Dos días de ponencias de expertos sobre la investigación científica, las estrellas o los instrumentos para explorar el Universo, así como sobre otros campos donde puede aplicarse ese conocimiento.



"Los que saben de desarrollo y otros temas tienden a no saber de matemáticas y los que saben de ellas, no suelen saber de desarrollo", añadió el científico, quien dijo querer "empujar a los científicos a salir de la academia" y a ser "útiles en gobiernos o en política".



La conferencia de la Unión Astronómica Internacional, que tiene sede en París, ya celebró su centenario en Holanda el pasado enero con un evento de 100 horas dedicado a la exploración científica del universo y coincidiendo con la verdadera efeméride.



El festejo de la capital belga supone la puesta de largo del cumpleaños de la UAI y se produce un día después de que Bruselas albergase la conferencia principal, de las seis organizadas simultáneamente en todo el mundo, en la que se desveló la histórica fotografía de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, a 53,3 millones de años luz de la Tierra.



El principal responsable de ese proyecto a través del proyecto Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT), Heino Falcke, comentó el descubrimiento en el evento de hoy, donde bromeó con sus deseos infantiles de convertirse en astronauta y la versión adulta de su sueño, que le condujo a la Astrofísica.



"La astronomía ha desempeñado un papel importante tratando de explicar la gravedad extrema, comprendiendo el tiempo y el espacio", comentó el científico alemán, al que la UIA, encargada de la nomenclatura de los objetos espaciales, le acaba de conceder el nombre de un planeta menor descubierto gracias a sus investigaciones, el "12654 Heino Falcke".



La cita bruselense, en la que participan los Premios Nobel Ben Feringa y Brian Schmidt o los astronautas Chiaki Mukai de la agencia japonesa JAXA y John Grunsfeld de la NASA estadounidense, es una de las muchas actividades, algunas para expertos y otras para divulgar la ciencia entre el gran público, programadas por la Unión Astronómica Internacional para celebrar un siglo de vida.



La UAI cuenta con 101 comités por todo el mundo, que hacen actividades de divulgación en los países donde tienen oficina, y que han estado preparando estos eventos desde 2017 con el lema global "Bajo un mismo cielo".



"Cuando ves el mundo, es hermoso. Cuando ves el mundo y comprendes la ciencia y la física que hay detrás, es aún más hermoso", concluyó Sánchez-Andrade, quien se presenta como candidato del partido europeísta y paneuropeo Volt a las elecciones del 26 de mayo al Parlamento Europeo.